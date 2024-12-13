Erstellen Sie Prompt-Bibliotheken-Videos: Publikum sofort ansprechen

Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf, um schneller ansprechende Videos zu erstellen, indem Sie HeyGens AI-Avatare für wirkungsvolle Präsentationen nutzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Kleinunternehmer und Pädagogen, die ansprechendere Videos produzieren möchten, zeigt dieses 1,5-minütige Segment, wie man mit Prompt-Bibliotheken Kreativität entfacht. Mit hellen, illustrativen Grafiken und einem energetischen, freundlichen AI-Avatar erklärt das Video, wie HeyGens vielfältige "AI-Avatare" jede Botschaft zum Leben erwecken können, um Ihr Publikum mit personalisierten und dynamischen Präsentationen zu fesseln.
Beispiel-Prompt 2
Kundensupport-Manager und Produktschulungsleiter können ihre Benutzerhandbücher mit einem 2-minütigen Video verbessern, das zugängliche Customer Success Tutorials demonstriert. Durch benutzerfreundliche Bildschirmaufnahmen, kombiniert mit überlagerten Grafiken und präzisen Untertiteln, zeigt dieser Prompt, wie HeyGens robuste "Untertitel/Caption"-Funktionalität sicherstellt, dass alle Zuschauer problemlos folgen können, was die Zugänglichkeit für diverse Zielgruppen verbessert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie mühelos überzeugende Verkaufspräsentationen mit diesem 45-sekündigen Video, perfekt für Verkaufsteams und Unternehmensschulungen, die Kunden beeindrucken möchten. Mit polierten, unternehmerischen Visuals, dynamischen Szenenübergängen und einer professionellen Sprachüberlagerung hebt dieser Prompt hervor, wie die leicht verfügbaren "Vorlagen & Szenen" innerhalb von HeyGen die schnelle Erstellung von wirkungsvollem Content ermöglichen, was das Engagement in jeder Präsentation steigert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Prompt-Bibliotheken-Videos erstellt

Erstellen Sie effizient ansprechende Videos, indem Sie Prompt-Bibliotheken mit leistungsstarken AI-Tools nutzen, um Zeit zu sparen und das Publikum mühelos zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Prompt-Bibliothek-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Videoinhalts als detailliertes Skript. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre geschriebenen Prompts in eine visuelle Erzählgrundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuelle Präsentation
Wählen Sie einen passenden "AI-Avatar", um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese leistungsstarke Funktion erweckt Ihr Skript mit realistischen, menschenähnlichen Charakteren zum Leben.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Audio und Visuals
Heben Sie Ihr Video hervor, indem Sie die "Sprachüberlagerungserzeugung"-Funktion nutzen, um professionelle Erzählungen hinzuzufügen, die Klarheit und Wirkung für Ihr Publikum gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie die Exportoptionen, um Ihre "ansprechenden Videos" zu finalisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Content problemlos über verschiedene Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung in Minuten mit AI-Video

Produzieren Sie effektive Marketingkampagnen schnell mit AI-gestützten Videoanzeigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGens AI den Videoproduktionsprozess?

HeyGen nutzt leistungsstarke AI-Tools, einschließlich eines kostenlosen Text-zu-Video-Generators, um den Videoproduktionsprozess erheblich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dies ermöglicht es den Nutzern, effizient hochwertige Videos zu produzieren und letztendlich Zeit zu sparen.

Welche Arten von ansprechenden Videos kann ich mit HeyGen für Unternehmen erstellen?

Mit HeyGen können Sie ansprechende Videos erstellen, die auf verschiedene geschäftliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie dynamische Marketingkampagnen, umfassende HR-Schulungsmodule, überzeugende Verkaufspräsentationen und hilfreiche Customer Success Tutorials, die alle darauf ausgelegt sind, das Engagement zu steigern.

Wie verbessern HeyGens Funktionen die Zugänglichkeit und Reichweite von Videos?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit, indem es realistische AI-Avatare, diverse Sprachüberlagerungen und automatische Untertitel/Captions bietet. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihr Content leicht verständlich ist und ein breiteres, inklusiveres Publikum erreicht.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit über Videos hinweg zu wahren, einschließlich derer aus Prompt-Bibliotheken?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Vorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben konsequent anzuwenden. Dies stellt sicher, dass Videos, einschließlich derer, die aus Prompt-Bibliotheken erstellt wurden, eine professionelle und einheitliche Markenidentität widerspiegeln.

