Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Teams oder kundenorientierte Rollen, das zeigt, wie personalisierte Projektaufnahmevideos mit den KI-Avataren von HeyGen erstellt werden können. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend und freundlich sein, mit verschiedenen KI-Avataren, die lebensechte Voiceovers liefern, um Vertrauen aufzubauen und die anfängliche Kunden- oder Mitarbeiterbindung zu verbessern. Zeigen Sie die Wirkung der Verwendung von KI-Avataren zur Einführung von Projektanforderungen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges technisches Video für Entwicklungsteams, das erklärt, wie umfassende Projektaufnahmevideos erstellt werden, die in einen KI-gestützten Projektaufnahme-Workflow integriert werden. Der visuelle Stil sollte informativ und detailliert sein, mit Texteinblendungen auf dem Bildschirm und einer präzisen, erklärenden Stimme, die sicherstellt, dass alle komplexen Projektdetails klar vermittelt werden. Betonen Sie den Vorteil von automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit und Klarheit in technischen Briefings.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketing- und Vertriebsleiter richtet und die schnelle Erstellung von Projektaufnahmevideos aus vorhandenen Textskripten demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und überzeugend sein, mit schnellen Schnitten und einer energischen Stimme, die zur schnellen Einführung für verschiedene interne und externe Kommunikationsbedürfnisse ermutigt. Heben Sie HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervor, um schriftliche Briefings in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Projektaufnahmevideos erstellt

Optimieren Sie Ihren Arbeitsaufnahmeprozess, indem Sie schnell ansprechende Projektaufnahmevideos mit den KI-gestützten Tools und anpassbaren Vorlagen von HeyGen erstellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder geben Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie aus unseren professionellen "Videovorlagen" wählen oder Ihr Projektaufnahmeskript direkt in den Text-zu-Video-Editor einfügen.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video mit KI-Avataren an
Gestalten Sie Ihr Video, indem Sie einen "KI-Avatar" auswählen, um die Aufnahmeinformationen zu präsentieren, und verfeinern Sie den Inhalt, um die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts zu erfüllen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel und Branding hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatische "Untertitel" hinzufügen und die visuelle Identität Ihrer Marke anwenden.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Aufnahmevideo
Sobald es fertig ist, können Sie Ihr hochwertiges Projektaufnahmevideo in verschiedenen Seitenverhältnissen einfach "exportieren", bereit, um den Arbeitsaufnahmeprozess Ihres Teams zu optimieren.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anforderungen

Klären Sie komplexe Projektdetails mit KI-generierten Videos, um sicherzustellen, dass jeder die wichtigsten Informationen versteht.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen beim Aufbau eines KI-gestützten Projektaufnahme-Workflows helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, einen KI-gestützten Projektaufnahme-Workflow zu erstellen, indem personalisierte Projektaufnahmevideos automatisch generiert werden. Nutzen Sie unsere fortschrittlichen KI-Funktionen, um ansprechende Videos zu erstellen, die die Arbeitsaufnahme optimieren und die Kommunikation innerhalb Ihrer Organisation verbessern.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Projektaufnahmevideos?

HeyGen bietet robuste KI-Funktionen für Projektaufnahmevideos, einschließlich KI-Avataren, lebensechten Voiceovers und der Text-zu-Video-Generierung aus Skripten. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, hochwertige, professionelle Videos effizient mit KI-gestützten Videovorlagen zu produzieren.

Welche Teams können von der Nutzung von HeyGen für Projektaufnahmevideos profitieren?

Marketing-, HR-Teams und Vertriebsleiter können die Arbeitsaufnahme erheblich optimieren, indem sie die Tools von HeyGen zur Erstellung von Projektaufnahmevideos nutzen. Die KI-Funktionen der Plattform helfen verschiedenen Abteilungen, Projektanforderungen und Erwartungen schnell zu kommunizieren.

Kann ich KI-gestützte Videovorlagen mit HeyGen anpassen und Untertitel hinzufügen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung von KI-gestützten Videovorlagen, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um die Identität Ihrer Organisation widerzuspiegeln. Sie können auch problemlos Untertitel und Bildunterschriften zu Ihren Projektaufnahmevideos hinzufügen, um Barrierefreiheit und Klarheit zu gewährleisten.

