Erstellen Sie professionelle Schreibvideos mit AI

Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ein Video, indem Sie AI-Avatare für dynamische Präsentationen nutzen.

521/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges Anleitungsvideo für Unternehmensschulungen und Pädagogen, das die Möglichkeit zeigt, bestehende Dokumentationen in ansprechende 'Schulungsvideos' zu verwandeln. Verwenden Sie einen informativen und strukturierten visuellen Stil, ergänzt durch eine freundliche, aber professionelle AI-Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens AI-Avatare statische Inhalte zum Leben erwecken können, indem Sie Ihr 'Skript hochladen', um komplexe Themen für Lernende zugänglich und ansprechend zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Vermarkter und freiberufliche Autoren richtet, die ihre Dienstleistungen mit kurzen, wirkungsvollen Videoinhalten bewerben möchten. Das Video sollte dynamische, schnelle Schnitte mit ansprechenden visuellen Effekten und mitreißender Hintergrundmusik enthalten, wobei HeyGens benutzerdefinierte Avatare die Schlüsselbotschaften übermitteln. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung von 'Kurzvideos' für 'soziale Medien' und deren schnelle Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 2-minütiges Erklärvideo, ideal für technische Autoren und Fachexperten, die komplexe Informationen klar vermitteln müssen. Das Video sollte einen professionellen, autoritativen Präsentationsstil haben, mit HeyGens integrierten Untertiteln, um das Verständnis zu verbessern. Konzentrieren Sie sich darauf, ein poliertes 'Talking-Head-Video' zu erstellen, das komplexe Themen effektiv aufschlüsselt und zeigt, wie ein gut strukturiertes 'Videoskript' zum Leben erweckt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man professionelle Schreibvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in dynamische, professionelle Videos mit HeyGens AI-gestützten Tools, ideal, um Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Laden Sie Ihr Skript hoch
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Videoskript in HeyGen ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skript, um sofort die Grundlage Ihres Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Kombinieren Sie sie mit einer AI-Stimme, die Ihre Botschaft perfekt vermittelt, und erstellen Sie ein professionelles Talking-Head-Video.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verbessern Sie Ihr Video mit unserem benutzerfreundlichen Editor. Fügen Sie dynamische Hintergründe, lizenzfreie Musik und Branding-Elemente hinzu, um den Stil Ihrer Inhalte zu unterstreichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Laden Sie Ihr fertiges Video als hochauflösendes MP4 herunter, völlig frei von Wasserzeichen, und bereit, auf all Ihren bevorzugten Social-Media-Plattformen geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Social-Media-Inhalte

.

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Ideen schnell in fesselnde Kurzvideos und Clips, ideal, um Ihre Präsenz und Ihr Engagement auf Social-Media-Plattformen zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGens AI-Skript-zu-Video-Generator?

HeyGen verwandelt Ihr Videoskript in professionelle Videos mit fortschrittlicher AI-Skript-zu-Video-Generator-Technologie. Laden Sie einfach Ihr Skript hoch, wählen Sie einen AI-Avatar und eine AI-Stimme aus, und HeyGen animiert und synthetisiert automatisch Ihr Talking-Head-Video. Dieser Prozess erleichtert die effiziente Erstellung professioneller Schreibvideos.

Kann HeyGen professionelle Talking-Head-Videos aus meinem Textskript erstellen?

Ja, HeyGen ist darauf spezialisiert, hochwertige Talking-Head-Videos direkt aus Ihrem geschriebenen Videoskript zu erstellen. Unsere Plattform nutzt realistische AI-Avatare und fortschrittliche AI-Sprachtechnologie, um polierte, ansprechende Inhalte zu liefern, die für verschiedene Kommunikationsbedürfnisse geeignet sind. Sie können mühelos professionelle Schreibvideos erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Editor für die Videoproduktion?

HeyGen ist als benutzerfreundlicher Editor konzipiert, der eine intuitive Benutzeroberfläche und eine große Auswahl an Videovorlagen bietet, um Ihre Projekte zu starten. Sie können Ihr Skript einfach hochladen und den Skript-zu-Video-Prozess ohne vorherige Videoerfahrung steuern. Diese Einfachheit ermöglicht es jedem, schnell professionelle Schreibvideos zu erstellen.

Wie kann ich meine fertigen Videos von HeyGen herunterladen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videoinhalte im hochauflösenden MP4-Format direkt von der Plattform herunterzuladen. Ihre exportierten Videos werden ohne Wasserzeichen geliefert, was sie perfekt für soziale Medien und verschiedene Schulungsvideos ohne zusätzliche Markenkennzeichnung macht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo