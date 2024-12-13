Erstellen Sie professionelle Service-Videos mit AI-Power

Steigern Sie Ihre Marke mit professionellen Videos, die für Geschäftskommunikation entwickelt wurden. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihr Publikum effizient zu begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 45-sekündige Videomarketingkampagne, die sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie unsere Expertise professionelle Videos bereitstellt, um ihre Herausforderungen zu lösen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen sowie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um eine visuell ansprechende und lösungsorientierte Erzählung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges internes Geschäftskommunikations-Update für Mitarbeiter, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Errungenschaft ankündigt. Der professionelle und direkte visuelle und Audio-Stil, zusammen mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript und klaren Untertiteln, stellt sicher, dass die Botschaft schnell verstanden wird, um Videos in großem Maßstab für interne Zwecke zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erwägen Sie die Erstellung eines anspruchsvollen 90-sekündigen Thought-Leadership-Videos, das sich an Branchenkollegen richtet und einen komplexen Markttrend mit einem autoritativen Ton präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft direkt zu übermitteln und die hochwertigen Videos zu verbessern, ergänzt durch eine überzeugende Sprachsynthese, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesselt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man professionelle Service-Videos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Serviceangebote in überzeugende visuelle Geschichten mit HeyGens AI-gestützter Plattform, die Ihnen hilft, mühelos hochwertige, professionelle Videos zu produzieren.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek von HeyGens einsatzbereiten Vorlagen & Szenen, die für professionelle Services entwickelt wurden, oder fügen Sie Ihr Skript ein, um Ihr Videoprojekt zu starten.
2
Step 2
Passen Sie mit einem AI-Avatar an
Erwecken Sie Ihre Botschaft zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und so eine menschliche Note hinzufügen, ohne Kamera oder Studio zu benötigen.
3
Step 3
Erzeugen Sie professionelle Sprachsynthesen
Verbessern Sie Ihr Video mit überzeugendem Audio durch HeyGens Sprachsynthese, die natürliche und ansprechende Erzählungen für Ihre professionellen Services erstellt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Video für jede Plattform, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um sicherzustellen, dass es überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Social Media Marketing optimieren

Produzieren Sie schnell professionelle und ansprechende Social-Media-Videos, um Ihre Services effektiv zu vermarkten und mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu treten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für professionelle Services?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlichen Sprachsynthesen zu verwandeln, was den Prozess zur Erstellung professioneller Service-Videos erheblich vereinfacht. Diese innovative Plattform befähigt Nutzer, effizient hochwertige Videos zu produzieren.

Kann ich Videovorlagen verwenden, um schnell professionelle Videos mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Bibliothek professioneller Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, schnell professionelle Videos zu erstellen, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten. Wählen Sie einfach eine Vorlage aus, fügen Sie Ihre Inhalte hinzu und passen Sie sie mit Branding-Optionen für hochwertige Ergebnisse an.

Welche kreativen Assets bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Assets, darunter diverse AI-Avatare und hochwertige Sprachsynthesen, um Ihre Videos zum Leben zu erwecken. Sie können auch Bildschirmaufnahmen und eine umfassende Medienbibliothek nutzen, um Ihre animierten Videos zu verbessern und überzeugende Inhalte zu erstellen.

Wie kann HeyGen Unternehmen helfen, Videos in großem Maßstab für verschiedene Bedürfnisse zu erstellen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Unternehmen zu helfen, Videos in großem Maßstab für diverse Anwendungen wie Videomarketing und interne Geschäftskommunikation zu erstellen. Seine effizienten Text-zu-Video-Funktionen und Branding-Optionen ermöglichen eine konsistente, hochwertige Ausgabe über zahlreiche Projekte hinweg.

