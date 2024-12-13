Erstellen Sie Videos zur beruflichen Entwicklung für ansprechendes Training

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Erklärvideo, das eine neue Softwarefunktion für potenzielle Kunden vorstellt und sich auf deren Vorteile konzentriert. Nutzen Sie lebendige Vorlagen und Szenen sowie die Text-zu-Video-Funktion, um einen ansprechenden visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Erzählung zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Wissensvideo für bestehende Mitarbeiter über eine wichtige Richtlinienänderung. Das Video sollte einen informativen, geradlinigen visuellen Stil haben, mit genauen Untertiteln für Barrierefreiheit und einer professionellen Stimme, um Klarheit und Beibehaltung kritischer Informationen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein praktisches 90-sekündiges Schulungsvideo, das ein neues internes Tool für alle Mitarbeiter demonstriert. Verwenden Sie einen fokussierten, instruktiven visuellen Stil, integrieren Sie einen KI-Avatar für die Präsentation und nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um komplexe Schritte klar und ruhig zu erklären, was den Lernprozess effizient macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Videos zur beruflichen Entwicklung funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung wirkungsvoller Schulungs- und Entwicklungsinhalte mit KI, um berufliches Wachstum für Ihr Team zugänglich und ansprechend zu gestalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Inhalte zur beruflichen Entwicklung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text nahtlos in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Verbessern Sie Ihre professionellen Schulungsvideos, indem Sie einen KI-Avatar auswählen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Präsentatoren, um Ihre Inhalte zu repräsentieren und das Engagement zu steigern.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Verbesserungen hinzu
Stellen Sie Zugänglichkeit und Klarheit sicher, indem Sie automatische Untertitel integrieren. Diese wichtige Funktion hilft Ihrem Publikum, Ihren Materialien zum Mitarbeiter-Onboarding leicht zu folgen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen. Exportieren Sie Ihre fertigen Videos zur beruflichen Entwicklung, um ansprechende Schulungen auf Abruf bereitzustellen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe berufliche Themen

Erklären Sie komplexe Konzepte und Prozesse in Videos zur beruflichen Entwicklung klar, um das Lernen für Mitarbeiter zugänglich und wirkungsvoll zu gestalten.

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen nutzt KI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, um die Erstellung professioneller Schulungsvideos zu vereinfachen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ansprechende Inhalte mit realistischen Sprachübertragungen, was den Prozess effizient und für jeden zugänglich macht.

Welche Arten von Schulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie vielfältige Schulungsvideos erstellen, darunter Mitarbeiter-Onboarding, Produktdemos, Anleitungen und animierte Erklärvideos. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt zu Ihren spezifischen Bildungsressourcen und der Unternehmensidentität passt.

Bietet HeyGen Funktionen zur Verbesserung des Zuschauerengagements und der Zugänglichkeit für Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen verbessert das Engagement und die Zugänglichkeit Ihrer Videos zur beruflichen Entwicklung durch automatische Untertitel und geschlossene Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre Bildungsressourcen klar, verständlich und für ein breiteres Publikum verfügbar sind, was die allgemeinen Lernziele verbessert.

Wie hilft HeyGen bei der Skalierung der Videoproduktion für bedarfsgerechte Schulungen?

HeyGen ermöglicht die schnelle, großvolumige Produktion von bedarfsgerechten Schulungsvideos, indem Skripte mit KI-Avataren in Videos umgewandelt werden. Dieser effiziente Prozess ermöglicht es Organisationen, schnell Schulungsvideos für verschiedene Plattformen und Zielgruppen zu erstellen, was den Wissensaustausch ohne umfangreiche Videobearbeitung vereinfacht.

