Erstellen Sie Produktivitätstrainingsvideos, die fesseln und bilden

Steigern Sie das Wissensbewusstsein und die Mitarbeiterbindung mit dynamischen Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um die Erstellung zu vereinfachen und Ihr Publikum zu fesseln.






Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein umfassendes 90-Sekunden-Einführungs- und Orientierungs-Video für neue Mitarbeiter, das die effiziente Nutzung einer zentralen Unternehmenssoftware demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, tutorialartigen visuellen Ansatz mit klarer, prägnanter Audio. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um die Tutorial-Videos schnell zu erstellen und zu verfeinern, und stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen genau vermittelt werden, um eine effektive Entwicklung der Mitarbeiterfähigkeiten zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein freundliches 60-Sekunden-How-to-Video für Remote-Teams, das eine einfache tägliche Planungsroutine zur Steigerung der Produktivität skizziert. Der visuelle Stil sollte hell und ermutigend sein, mit leicht nachvollziehbaren Schritten und unterstützenden Grafiken. Verwenden Sie HeyGen's robuste Vorlagen & Szenen, um dieses ansprechende Schulungsvideo schnell zusammenzustellen und ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild über alle Produktivitätstrainingsinhalte hinweg zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein inspirierendes 75-Sekunden-Video für kreative Fachleute, die mit Prokrastination zu kämpfen haben, und bieten Sie umsetzbare Strategien zur Überwindung mentaler Blockaden. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen und audiovisuellen Stil mit aufmunternder Hintergrundmusik und eindrucksvollen Bildern. Integrieren Sie überzeugende visuelle Elemente aus HeyGen's umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die Erzählung zu verbessern und dieses zu einem effektiven Mitarbeiterschulungsvideo zu machen, das Fokus und Initiative fördert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Produktivitätstrainingsvideos erstellt

Vereinfachen Sie die Entwicklung von Mitarbeiterfähigkeiten und steigern Sie das Engagement mit professionellen, wirkungsvollen Schulungsvideos, die schnell und effizient gestaltet werden.

1
Step 1
Bereiten Sie Ihr Schulungsskript vor
Entwickeln Sie Ihr Skript und nutzen Sie dann HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Inhalte sofort in ein ansprechendes Schulungsvideo zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Schulung zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Präsentation für Ihre Mitarbeiterschulungsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie mit Ihrer Marke an
Wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, mit HeyGen's Markensteuerungen an, um konsistente und wiedererkennbare Produktivitätstrainingsvideos zu erstellen.
4
Step 4
Fügen Sie Untertitel hinzu und exportieren Sie
Verbessern Sie die Zugänglichkeit für alle Zuschauer mit automatischen Untertiteln und exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo im gewünschten Seitenverhältnis.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Produktivität und Motivation

.

Produzieren Sie überzeugende Motivationsvideos, um eine produktive Denkweise zu fördern und das Mitarbeiterengagement zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, schnell ansprechende Produktivitätstrainingsvideos zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Schulungsvideos. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript können Sie problemlos hochwertige, professionelle Produktivitätstrainingsinhalte erstellen, ohne umfangreiche Kenntnisse in Videobearbeitungssoftware zu benötigen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung effektiver Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen bietet eine Reihe von Tools zur Entwicklung effektiver Mitarbeiterschulungsvideos, darunter anpassbare Vorlagen, Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Diese Funktionen ermöglichen eine konsistente Markenbildung und helfen, das Wissen in all Ihren Schulungsmodulen zu bewahren.

Kann HeyGen zur Erstellung verschiedener Arten von Schulungsvideos wie Anleitungen oder Mikro-Learning verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist vielseitig einsetzbar für die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, von detaillierten Anleitungen bis hin zu prägnanten Mikro-Learning-Modulen. Sie können Ihr Skript problemlos in Präsentationsvideos oder animierte Schulungsvideos umwandeln, um Ihre Inhalte dynamischer und effektiver zu gestalten.

Wie stellt HeyGen professionelle Qualität und konsistente Markenbildung in Schulungsvideos sicher?

HeyGen ermöglicht professionelle Ergebnisse mit Funktionen wie AI-Avataren, hochwertiger Voiceover-Generierung und robusten Markensteuerungen. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jedes Schulungsvideo integrieren, um ein konsistentes und poliertes Erscheinungsbild zu gewährleisten, das die Mitarbeiterbindung erhöht.

