Ja, HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo, die Farben und spezifische visuelle Elemente Ihres Unternehmens in Ihre maßgeschneiderten Schulungsvideos zu integrieren. Mit einer Vielzahl von Vorlagen und der Flexibilität, eigene Medien hochzuladen, können Sie Inhalte erstellen, die perfekt zur einzigartigen Persönlichkeit Ihrer Marke und zu spezifischen Bildungszielen passen.