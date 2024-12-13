Erstellen Sie Produktionsbereitstellungsvideos mit AI: Vereinfachen Sie das Training

Erstellen Sie mühelos ansprechende Bereitstellungsvideos mit AI-gesteuerten Tools, vereinfachen Sie das Training und steigern Sie den Erfolg mit robuster Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript.

492/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Tutorial für technische Trainer und Produktverantwortliche, das zeigt, wie bestehende Bereitstellungsdokumentationen schnell in ein AI-Videoerstellungsformat aktualisiert werden können. Verwenden Sie eine moderne, professionelle Ästhetik mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Informationen präsentiert, begleitet von klaren, informativen Audioinhalten, um Ihre Bereitstellungsvideos zu bereichern. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Präsentation zu personalisieren und das Zuschauererlebnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Unternehmensschulungsabteilungen und HR für technisches Onboarding richtet und die Vorteile von optimierten AI-Trainingsvideos für neue Mitarbeiter zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte hell und illustrativ sein, mit einer freundlichen AI-Sprecherstimme, die den Zuschauer durch ein hypothetisches Bereitstellungsszenario führt und zeigt, wie man das Training vereinfacht. Implementieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung für konsistente und hochwertige Audioinhalte.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen 50-sekündigen Leitfaden für DevOps-Ingenieure und technische Dokumentationsspezialisten, der sich auf schnelle Iteration und benutzerdefinierte Markenanpassung für Produktionsbereitstellungsvideos konzentriert. Präsentieren Sie einen schnellen, lösungsorientierten visuellen Stil, der HeyGens Vorlagen & Szenen und eine Mischung aus Stockmaterial verwendet, gepaart mit dynamischen Untertiteln und einem energetischen Soundtrack. Dieses Video wird die Effizienz der Umwandlung von Text in Video für agile Umgebungen hervorheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Produktionsbereitstellungsvideos erstellt

Erstellen Sie schnell professionelle und ansprechende Bereitstellungsvideos mit AI-gesteuerten Tools, um Klarheit und Konsistenz für Ihr Team zu verbessern.

1
Step 1
Skript für AI-Videoerstellung eingeben
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Bereitstellungsskript direkt in den Editor eingeben. Die Text-zu-Video-Funktion unserer Plattform verarbeitet Ihren Text und bereitet ihn für die visuelle Darstellung vor.
2
Step 2
Visuelle Elemente hinzufügen und Branding anwenden
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Szenen und Medien aus der Bibliothek einfügen. Stellen Sie die Markenkonsistenz sicher, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Elemente wie Logos und Farbschemata anwenden.
3
Step 3
Voiceovers und Untertitel generieren
Wählen Sie einen AI-Sprecher, um eine klare und natürlich klingende Erzählung für Ihr Skript zu erzeugen. Fügen Sie automatisch genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu verbessern.
4
Step 4
Ihr Bereitstellungsvideo exportieren
Überprüfen Sie Ihr endgültiges Bereitstellungsvideo und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Exportieren Sie es dann einfach im bevorzugten Seitenverhältnis und Format, bereit zur Verteilung an Ihr Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Videoproduktion beschleunigen

.

Erstellen Sie effizient Produktionsbereitstellungsvideos in Minuten mit AI, reduzieren Sie die Erstellungszeit und Ressourcen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos aus Text?

HeyGen verwandelt Skripte in ansprechende Videos mithilfe fortschrittlicher AI, sodass Benutzer problemlos Produktionsbereitstellungsvideos, Schulungsinhalte und mehr erstellen können. Diese Text-zu-Video-Funktion nutzt AI-Avatare und AI-Sprecher, um Ihre Inhalte effizient zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen hochwertige AI-Trainingsvideos produzieren?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, professionelle AI-Trainingsvideos mit Leichtigkeit zu erstellen und bietet eine Reihe von AI-gesteuerten Tools. Benutzer können die Einhaltung verbessern und Schulungsprozesse vereinfachen, indem sie ansprechende Videos mit AI-Avataren und benutzerdefinierter Markenanpassung erstellen.

Welche kreativen Tools bietet HeyGen für ansprechende Videos?

HeyGen bietet eine umfassende Suite kreativer Tools, darunter anpassbare AI-Avatare, AI-Sprecher und eine umfangreiche Mediathek. Sie können benutzerdefinierte Markenanpassungen integrieren, AI-Untertitel generieren und Ihre Inhalte in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihre Videos stets ansprechend und markenkonform sind.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von mehrsprachigen Inhalten?

Ja, HeyGen ermöglicht die Produktion von mehrsprachigen Inhalten, um ein globales Publikum zu erreichen. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Sprachen, sodass Sie AI-Voiceovers und Untertitel generieren können, um Ihre Produktionsbereitstellungsvideos und Schulungsmaterialien weltweit zugänglich zu machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo