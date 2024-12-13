Erstellen Sie Produktupdate-Videos, die Engagement fördern

Entwerfen Sie schnell professionelle Produktupdate-Videos mit einsatzbereiten Vorlagen & Szenen, um sicherzustellen, dass Ihre Funktionsankündigungen Aufmerksamkeit erregen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Ihre allgemeine Nutzerbasis, das kürzliche Produktverbesserungen hervorhebt. Dieses Video sollte einen freundlichen, zugänglichen visuellen und akustischen Stil annehmen, mit klarer, einfacher Sprache und auffälligem Bildschirmtext, um die Updates zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um den Inhalt schnell zu erstellen und genaue Untertitel für Barrierefreiheit zu gewährleisten, was Ihre gesamte Bearbeitungserfahrung verbessert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein professionelles 45-sekündiges Produktupdate, das neue Fähigkeiten auf visuell ansprechende Weise für Vermarkter und Kleinunternehmer präsentiert. Der visuelle Stil sollte poliert und demonstrationsorientiert sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme, die die Zuschauer durch die neuen Funktionen führt. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um die Erstellung zu vereinfachen, und integrieren Sie Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung für ein reichhaltiges visuelles Erlebnis, das Ihre "Produktvideos"-Updates effektiv kommuniziert.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Produktdemo-Video für fortgeschrittene Nutzer, das eine spezifische neue Funktionalität im Detail erklärt. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert sein, mit bildschirmaufzeichnungsintensiven Segmenten, präsentiert mit einer ruhigen, erklärenden Stimme. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte, um das Video für verschiedene Plattformen anzupassen und sicherzustellen, dass die Fähigkeiten der "AI-Video-Tools" durch praktische Anwendung demonstriert werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Produktupdate-Videos erstellt

Kündigen Sie mühelos neue Funktionen und Produktverbesserungen mit überzeugenden Video-Updates an, die Ihr Publikum informieren und einbinden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Schreiben Sie Ihre Produktupdate-Nachricht oder wählen Sie aus unseren einsatzbereiten Produktvideovorlagen, um schnell zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme
Erwecken Sie Ihre Nachricht zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen und seine Stimme an den Ton Ihrer Marke anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Medien aus unserer Bibliothek, laden Sie Ihre eigenen Produktdemos hoch und wenden Sie Ihr Unternehmensbranding an.
4
Step 4
Überprüfen und exportieren Sie Ihr Video
Generieren Sie automatisch Untertitel, wählen Sie Ihr Seitenverhältnis und laden Sie Ihr fertiges Produktupdate-Video herunter, das bereit zum Teilen ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Erklärvideos für neue Funktionen

Entwickeln Sie klare und prägnante Erklärvideos oder Produktdemos mit AI, um sicherzustellen, dass Nutzer Ihre neuesten Produktfunktionen vollständig verstehen und übernehmen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Produktupdate-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Produktupdate-Videos mit AI zu erstellen. Unsere Plattform kombiniert intuitive Text-zu-Video-Funktionen mit realistischen AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen, um schnell professionelle Produktvideos zu produzieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Produktvideomacher für Funktionsankündigungen?

HeyGen ist ein effektiver Produktvideomacher, weil es den Erstellungsprozess für überzeugende Funktionsankündigungen vereinfacht. Mit unserem Drag-and-Drop-Editor und fortschrittlichen AI-Video-Tools können Sie hochwertige Inhalte ohne umfangreiche Bearbeitungserfahrung erstellen, ideal zum Präsentieren neuer Funktionen.

Kann ich AI-Avatare und Branding für meine HeyGen-Produktvideos anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Produktvideos. Sie können AI-Avatare personalisieren, um zu Ihrer Marke zu passen, und Branding-Kontrollen für Logos und Farben nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video mit Ihrem Unternehmensbranding übereinstimmt.

Bietet HeyGen Vorlagen und automatische Untertitel für schnelle Produktdemos?

Absolut, HeyGen bietet eine große Auswahl an Videovorlagen und automatischen Untertiteln, um Ihre Videoproduktion zu beschleunigen. Dies macht es unglaublich effizient, polierte Produktdemos und andere Inhalte zu erstellen, was die Zugänglichkeit und das Engagement verbessert.

