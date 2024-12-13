Ja, HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", um Ihr einzigartiges Erscheinungsbild mit benutzerdefinierten Logos und Farben zu bewahren, was für effektives "Onboarding" und konsistente Botschaften entscheidend ist. Passen Sie mühelos "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte" an, um Ihre "Tech-Produkt-Videos" mit klaren "Call-to-Action"-Elementen für verschiedene soziale Medien oder Website-Anforderungen zu gestalten.