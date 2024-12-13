Erstellen Sie Produkt-Tour-Videos einfach für besseres Onboarding
Produzieren Sie schnell interaktive Produkt-Touren und steigern Sie die Nutzerakzeptanz mit HeyGens effizienter Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produkt-Demovideo, das eine umfassende Einführung in unser neuestes Feature bietet und sich an potenzielle Interessenten und bestehende Nutzer richtet. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit präzisen Bildschirmaufnahmen und einer informativen Erzählung, die von einem durch HeyGen generierten "AI-Avatar" geliefert wird, um die Vorteile und Funktionen zu erklären.
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges animiertes Produktvideo, das für Marketingteams und Social-Media-Zielgruppen gedacht ist und den einzigartigen Wert unseres Softwareangebots präsentiert. Dieses Video benötigt einen energetischen visuellen Stil mit lebhaften Animationen und mitreißender Hintergrundmusik, wobei HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" genutzt wird, um die visuelle Erzählung zu bereichern und das Video besonders teilbar zu machen.
Gestalten Sie ein 50-sekündiges interaktives Produktvideo, das sich an Geschäftsentscheider und Produktmanager richtet und zeigt, wie unsere Lösung häufige Branchenprobleme löst. Das Video sollte einen anspruchsvollen und lösungsorientierten visuellen Ton annehmen, ergänzt durch klare "Untertitel/Beschriftungen", die von HeyGen generiert werden, um maximale Zugänglichkeit zu gewährleisten und komplexe Ideen in diesen essenziellen Produktvideos effektiv zu kommunizieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Nutzer-Onboarding und -Bindung steigern.
Nutzen Sie AI-gestützte Produkt-Touren, um das Nutzerverständnis und die Bindung zu verbessern, sodass Kunden die Produktmerkmale und -vorteile schnell erfassen.
Hochwirksame Produkt-Demo-Anzeigen erstellen.
Erstellen Sie überzeugende, AI-gesteuerte Produkt-Demovideos und Tour-Snippets, die als leistungsstarke Anzeigen dienen, um neue Nutzer anzuziehen und zu konvertieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Produkt-Tour-Videos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle Produkt-Tour-Videos mit AI-Avataren und einer umfassenden Medienbibliothek zu erstellen. Die intuitive Plattform verwandelt Skripte in ansprechende Videoinhalte und optimiert Ihren Online-Video-Produktionsprozess von Anfang bis Ende.
Unterstützt HeyGen das Kunden-Onboarding mit interaktiven Produkt-Touren?
Absolut, HeyGen ist ideal, um das Kunden-Onboarding zu verbessern, indem Sie dynamische Produkt-Demovideos und detaillierte Produktführungen erstellen können. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und AI-Sprachübertragungen, um klare, ansprechende geführte Touren zu liefern, die die Nutzerakzeptanz verbessern.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem No-Code-Produktvideomacher?
HeyGen fungiert als leistungsstarke No-Code-Plattform, die es jedem ermöglicht, hochwertige Produktvideos ohne technische Expertise zu erstellen. Mit benutzerfreundlichen Videovorlagen, Drag-and-Drop-Bearbeitung und Text-zu-Video-Funktionen können Sie Produktmerkmale effizient hervorheben und Ihr Videomarketing beschleunigen.
Kann ich animierte Produktdemos mit HeyGens AI-Fähigkeiten erstellen?
Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Ihnen zu helfen, fesselnde animierte Produkt-Touren und Demos zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar und passen Sie Szenen an, um visuell reichhaltige Inhalte zu produzieren, die den Wert Ihres Produkts effektiv kommunizieren.