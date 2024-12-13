Erstellen Sie Produktstilllegungsvideos mit Leichtigkeit

Vereinfachen Sie die Videoproduktion für Produktstilllegungen. Erstellen Sie klare Anweisungen mit leistungsstarkem Text-zu-Video aus einem Skript.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein herzerwärmendes 45-Sekunden-Abschiedsvideo für Mitarbeiter, das für Kollegen gedacht ist, um es bei einer Abschiedsfeier zu teilen. Der visuelle Stil sollte nostalgisch und feierlich sein, mit einer Montage von Fotos und kurzen Videoclips, untermalt von aufmunternder instrumentaler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Erinnerungen einfach zu importieren und anzuordnen, und schaffen Sie ein unvergessliches Abschiedsvideo, das Jahre der Hingabe ehrt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein freundliches 30-Sekunden-Video mit Anweisungen zur Produktstilllegung für allgemeine Kunden, das die Einstellung eines bestimmten Produkts erklärt und sie zu Alternativen führt. Die visuelle Präsentation sollte hell und ansprechend sein, mit einem zugänglichen AI-Avatar, der die Botschaft klar und prägnant übermittelt, gepaart mit einem optimistischen, beruhigenden Audiotrack. Dieses benutzerfreundliche Format stellt sicher, dass Kunden wichtige Informationen reibungslos erhalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 90-Sekunden-Video für Mitarbeiter, das die Stilllegung eines veralteten internen Tools oder Prozesses ankündigt, die Gründe und den Übergangsplan darlegt. Der visuelle Stil sollte sauber und animiert sein, mit Infografiken und Aufzählungspunkten für ein leichtes Verständnis, begleitet von einer professionellen, aber ermutigenden Erzählung. Stellen Sie sicher, dass HeyGen's Untertitel/Captions enthalten sind, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die klare Videoproduktion zu unterstützen, damit alle Teammitglieder die Änderungen einfach nachvollziehen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Produktstilllegungsvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos klare, professionelle Anleitungs-Videos für Produktstilllegungen, die Ihr Publikum mit Leichtigkeit durch wesentliche Informationen führen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder ein Skript
Beginnen Sie mit einer professionellen Vorlage aus unserer Bibliothek oder fügen Sie Ihre bestehenden Produktstilllegungsanweisungen ein, um sofort Videoszenen mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu generieren.
2
Step 2
Integrieren Sie visuelle Elemente und AI-Avatare
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Produktfotos und -videos importieren und AI-Avatare hinzufügen, um eine klare, konsistente Erzählung zu liefern.
3
Step 3
Branding und Untertitel hinzufügen
Wenden Sie die Farben und Logos Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an und generieren Sie dann einfach genaue Untertitel und Captions, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Anleitungs-Video
Finalisieren Sie Ihre Anleitung, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um sicherzustellen, dass Ihr Produktstilllegungsvideo auf jeder Plattform perfekt aussieht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Produktstilllegungsvideos

Erzeugen Sie schnell prägnante und ansprechende Produktstilllegungsvideos oder -clips für eine effiziente Kommunikation und Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Stilllegungsvideos vereinfachen?

HeyGen macht die Erstellung eines Stilllegungsvideos einfach mit intuitiven Vorlagen, AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Es ist ein Online-Tool zur Erstellung von Stilllegungsvideos, das Ihren Videoproduktionsprozess auch für komplexe Anleitungs-Videos vereinfacht.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Produktstilllegungsvideos?

Zur Erstellung von Produktstilllegungsvideos bietet HeyGen robuste Funktionen wie automatische Untertitel, präzise Voiceover-Generierung und eine umfassende Medienbibliothek. Sie können auch Fotos und Videos importieren, um Ihre Botschaft effektiv für Anleitungs-Videos anzupassen.

Kann ich meine Stilllegungsvideos mit HeyGen anpassen und branden?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Stilllegungsvideos vollständig anzupassen und zu branden. Sie können Ihr Video mit Branding-Kontrollen bearbeiten, Hintergrundmusik hinzufügen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.

Warum sollte ich einen Online-Stilllegungsvideo-Maker wie HeyGen verwenden?

Die Verwendung eines Online-Stilllegungsvideo-Makers wie HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich und spart Zeit und Ressourcen. Unsere Plattform nutzt AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um hochwertige Stilllegungsvideos schnell und effizient zu produzieren, was die Nutzung unglaublich einfach macht.

