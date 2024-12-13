Erstellen Sie Schulungsvideos zu Produktanforderungen mit Leichtigkeit

Entwickeln Sie schnell fesselnde Lernressourcen und Video-Tutorials für Produktanforderungen mit HeyGens leistungsstarker Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

453/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 90-sekündiges 'Wie man erstellt' 'Video-Tutorials' für Ihr technisches Team, das spezifische Funktionen mit einem bildschirmaufnahmeintensiven visuellen Stil demonstriert, der durch animierten Text verstärkt wird. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um nahtlos die Erzählung zu generieren, ergänzt durch präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass jedes Detail von einem Entwicklerpublikum verstanden wird, selbst in lauten Umgebungen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie einen informativen 1-minütigen 'Bildungsvideos'-Ausschnitt für Ihre internen Stakeholder, der komplexe 'Lernressourcen' in eine fesselnde, szenariobasierte Präsentation verwandelt. Nutzen Sie HeyGens reichhaltige Vorlagen & Szenen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein freundliches, informatives Audio- und visuelles Erlebnis zu schaffen, das ein breites internes Team fesselt und neue Konzepte effektiv vereinfacht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges 'Produktschulung'-Video für Ihre Vertriebs- und Supportteams, das schnelle Updates zu neuen 'Anforderungsschulungen' mit einem Q&A-Visual-Stil bietet. Diese autoritative und selbstbewusste Audio-Darstellung, mit einem AI-Avatar, kann leicht für verschiedene Plattformen angepasst werden, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer auf dem neuesten Stand und sicher informiert ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos zu Produktanforderungen erstellt

Entwickeln Sie professionelle und fesselnde Schulungsvideos zu Produktanforderungen mit Leichtigkeit, indem Sie HeyGens leistungsstarke AI-Tools nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Skizzieren Sie Ihre Schulungsinhalte zu Produktanforderungen klar. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell Ihre ersten Videoszenen aus Ihrem geschriebenen Skript zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie die Professionalität und das Engagement Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von HeyGens AI-Avataren wählen, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und komplexe Produktanforderungen zu erklären.
3
Step 3
Erzeugen Sie ein fesselndes Voiceover
Sorgen Sie für Klarheit und Wirkung mit einer überzeugenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Audios zu produzieren, die perfekt zu Ihren visuellen Inhalten für Ihre Video-Tutorials passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie alle Elemente überprüfen. Nutzen Sie dann HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihre polierten Videoinhalte auf verschiedenen Plattformen vorzubereiten und zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Anforderungen

.

Zerlegen Sie komplexe Produktanforderungen in klare, verständliche Schulungsvideos für ein besseres Verständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Schulungsvideos zu Produktanforderungen zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess zur Erstellung von Schulungsvideos zu Produktanforderungen, indem Ihr Skript in professionellen Videoinhalt mit realistischen AI-Avataren und natürlichen Voiceovers umgewandelt wird, wodurch komplexe Produktionen entfallen. Sie können aus verschiedenen Vorlagen wählen, um schnell visuell ansprechende und lehrreiche Videos zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung effektiver Video-Tutorials?

Für die Entwicklung effektiver Video-Tutorials bietet HeyGen eine robuste Text-zu-Video-Generierung, automatische Untertitel für Barrierefreiheit und umfangreiche Medienbibliotheksunterstützung. Sie können auch Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben anwenden, um konsistente Lernressourcen sicherzustellen.

Wie erstelle ich hochwertige Schulungsvideos für mein Team mit HeyGen?

Die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos mit HeyGen ist einfach: Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar und lassen Sie HeyGen das Video generieren. Sie können Ihre Inhalte leicht branden und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für jede Lernplattform geeignet sind, was die Erstellung von Videos einfach macht.

Kann HeyGen die Erstellung von Produktschulungsvideos für komplexe Anforderungen vereinfachen?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktschulungsvideos, selbst für komplexe Produktanforderungen, indem Ihre Dokumentation in klare, prägnante Videoinhalte umgewandelt wird. Die Text-zu-Video-Engine mit automatisierten Voiceovers und Untertiteln stellt sicher, dass Ihre Botschaft effektiv für alle Ihre Schulungsvideos übermittelt wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo