Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 90-sekündiges Anleitungsvideo für neue Benutzer, das detailliert erklärt, wie sie ihr Konto einrichten. Das Video sollte einen klaren, schrittweisen visuellen Stil annehmen, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, leitenden Erzählung. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit für jeden Schritt zu gewährleisten, ergänzt durch die Sprachübertragung für konsistente Anleitungs-Audio, um ein effektives Tutorial-Video zum Erlernen neuer Funktionen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 60-sekündiges Produktvideo für potenzielle Kunden, das zeigt, wie unsere B2B-Software häufige Branchenprobleme löst. Verwenden Sie einen dynamischen, erzählerischen visuellen Ansatz, der Problem-Lösungs-Szenarien mit aufmunternder Hintergrundmusik und einer überzeugenden AI-Sprachübertragung integriert. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um schnell eine überzeugende Erzählung zu erstellen, die Ihre Produkte präsentiert und ein hochkonvertierendes Produktvideo schafft, das Resonanz findet.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges interaktives Produktdemo-Video für technische Evaluatoren, das die erweiterten Funktionen unseres neuen Hardware-Geräts erklärt. Die visuelle Präsentation sollte hochinformativ mit detaillierten grafischen Anmerkungen und einer präzisen, erklärenden Sprachübertragung sein, um sicherzustellen, dass jeder technische Aspekt klar kommuniziert wird. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare für einen professionellen Moderator und die Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, wenn Sie Produktdemos erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Produktübersichtsvideos erstellt

Erstellen Sie ansprechende Produktübersichtsvideos mit HeyGens intuitiver Plattform. Präsentieren Sie Funktionen, heben Sie Vorteile hervor und fesseln Sie Ihr Publikum in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus vorgefertigten **Videovorlagen** oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um schnell die Grundlage für Ihr überzeugendes Produktübersichtsvideo zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Produktgeschichte mit AI hinzu
Nutzen Sie **AI-Sprachübertragungen** für klare Erzählungen oder zeichnen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Kamera auf, um Produktfunktionen zu demonstrieren und Ihre Botschaft ansprechend und informativ zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie benutzerdefinierte Markenanpassungen an und polieren Sie
Integrieren Sie Ihre **benutzerdefinierte Markenanpassung**, indem Sie Logos und Markenfarben hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Produktübersichtsvideo professionell aussieht und perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr hochkonvertierendes Video
Exportieren Sie einfach **als MP4** in hoher Auflösung und teilen Sie dann Ihre überzeugenden Produktübersichtsvideos direkt per E-Mail, in sozialen Medien oder betten Sie sie ein, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Heben Sie den Produktwert mit Erfolgsgeschichten hervor

Entwickeln Sie überzeugende Videotestimonials, die den Einfluss und die Vorteile Ihres Produkts durch echte Kundenerfahrungen klar demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktdemo-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Produktdemo-Videos durch seine intuitive, AI-gestützte Plattform und den einfachen Drag-and-Drop-Editor. Dies ermöglicht es Benutzern, schnell überzeugende Erzählungen zur Präsentation von Produkten zusammenzustellen.

Kann HeyGen benutzerdefinierte Markenanpassungen und erweiterte Aufnahmefunktionen für Produktvideos unterstützen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine robuste benutzerdefinierte Markenanpassung für alle Ihre Produktvideos. Es umfasst auch einen integrierten Bildschirm- und Kamerarekorder, AI-Sprachübertragungen und automatische Untertitelgenerierung, um ein professionelles und markenkonformes Ergebnis zu gewährleisten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung interaktiver Produktdemos?

HeyGen bietet erweiterte technische Funktionen für interaktive Produktdemos, wie bedingte Verzweigungen und verfolgbaren Links für detaillierte Analysen. Benutzer können ihre hochwertigen Demos auch als MP4 exportieren oder einfach per E-Mail und in sozialen Medien teilen.

Welche Ausgabeoptionen bietet HeyGen für professionelle Produktübersichtsvideos?

HeyGen stellt sicher, dass hochwertige, professionelle Produktübersichtsvideos durch die Bereitstellung von AI-Avataren, einer umfassenden Bibliothek von Videovorlagen und 1080p HD-Videoauflösungsexporten entstehen. Die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript vereinfacht die Produktion und führt zu hochkonvertierenden Produktvideos.

