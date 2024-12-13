Erstellen Sie Schulungsvideos zum Produktlebenszyklus mit Leichtigkeit

Vereinfachen Sie das Training zum Produktlebenszyklusmanagement und erklären Sie komplexe PLM-Systeme mit professionellen Videoserien, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges technisches Schulungsvideo für IT-Profis und Systemadministratoren, das die kritischen Schritte bei der PLM-Integration mit bestehenden Fertigungssystemen demonstriert. Das Video sollte einen informativen, bildschirmaufnahmeintensiven visuellen Stil mit präzisen Anmerkungen haben, um sicherzustellen, dass alle technischen Fachbegriffe klar erklärt werden. Implementieren Sie Untertitel mit HeyGen, um das Verständnis und die Zugänglichkeit für unterschiedliche Lernpräferenzen zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 2-minütiges Video für Geschäftsinteressenten und Teamleiter, das zeigt, wie ein einheitlicher digitaler Faden Datensilos im gesamten Produktentwicklungslebenszyklus beseitigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell ansprechend sein, mit animierten Grafiken, die den Datenfluss und die Verbindung darstellen, gepaart mit einer optimistischen, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Vorteile und Erkenntnisse zu präsentieren und das komplexe Thema zugänglicher zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein fokussiertes 45-sekündiges Tutorial-Video für technische Benutzer und CAD-Designer, das den Prozess der Projekterstellung innerhalb eines PLM-Arbeitsbereichs demonstriert und die Komponentensynchronisation hervorhebt. Die visuelle Präsentation sollte tutorialartig sein, mit klaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Bildschirmhervorhebungen, begleitet von einer prägnanten, instruktiven Erzählung. Beschleunigen Sie die Erstellung, indem Sie HeyGens Vorlagen und Szenen für ein poliertes, professionelles Aussehen nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos zum Produktlebenszyklus erstellt

Entwickeln Sie nahtlos umfassende Schulungsvideos für das Produktlebenszyklusmanagement mit HeyGens intuitiven Tools, die Ihre Teams mit essenziellem Wissen ausstatten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Entwerfen Sie umfassende Inhalte, die die wichtigsten Phasen des Produktentwicklungslebenszyklus abdecken. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Skript sofort in eine Video-Grundlage zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende AI-Avatare
Wählen Sie geeignete AI-Avatare aus, um Ihre Schulungsinhalte zu präsentieren. Dies erhöht das Engagement und verleiht Ihrer PLM-Videoserie einen professionellen Touch, wodurch komplexe Themen zugänglicher werden.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante visuelle Elemente, um PLM-Workflows zu veranschaulichen und Klarheit zu gewährleisten. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen an, um Konsistenz und Professionalität zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Schulungsvideos, indem Sie das optimale Seitenverhältnis auswählen und sie exportieren. Verteilen Sie diese wertvollen Ressourcen in Ihrer Organisation, um das Verständnis und die Akzeptanz des PLM-Systems zu unterstützen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe technische Konzepte

.

Verwandeln Sie komplexe PLM-Konzepte und technische Workflows in klare, verständliche Schulungsvideos, die komplexe Informationen für alle Lernenden zugänglich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos zum Produktlebenszyklus vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Schulungsvideos zum Produktlebenszyklus effizient zu erstellen, indem Skripte in ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen verwandelt werden. Dies beschleunigt die Entwicklung einer umfassenden Videoserie für Ihren gesamten Produktentwicklungslebenszyklus.

Welche Rolle spielt HeyGen bei der Erklärung von PLM-Integration und technischen Workflows?

HeyGen hilft dabei, komplexe PLM-Integrationen und technische Workflows zu entmystifizieren, indem es Ihnen ermöglicht, klare, visuell ansprechende Schulungsvideos zu produzieren. Diese Videos können erklären, wie verschiedene Komponenten innerhalb Ihres PLM-Systems synchronisiert werden, um das Verständnis über Ihren digitalen Faden hinweg zu verbessern.

Bietet HeyGen Funktionen zur Wahrung der Markenbeständigkeit für Schulungen zum Produktlebenszyklusmanagement?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbpersonalisierung, sowie verschiedene Vorlagen und Szenen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoserie zum Produktlebenszyklusmanagement ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild behält. Dies vereinfacht die Projekterstellung und Veröffentlichung in Ihrer gesamten Organisation.

Kann HeyGen Organisationen helfen, Datensilos bei der Bereitstellung von PLM-Schulungen zu adressieren?

Ja, indem es ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erstellung klarer und konsistenter Inhalte bietet, kann HeyGen helfen, Datensilos in PLM-Schulungen zu überwinden. Es ermöglicht Ihnen, komplexe Informationen über Designumgebungen und Fertigungssysteme effektiv zu kommunizieren, sodass alle Beteiligten die entscheidenden Workflows verstehen.

