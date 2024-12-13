Erstellen Sie Produktankündigungsvideos mit KI

Erstellen Sie mühelos Produktkampagnen. Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende Videos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Produkt-Erklärvideo, das eine neue B2B-Analyseplattform ankündigt, die sich an Kleinunternehmer und B2B-Entscheidungsträger richtet. Der visuelle Stil sollte sauber, klar und informativ sein, ähnlich einer Infografik mit sanften Übergängen, begleitet von einer selbstbewussten und artikulierten Stimme. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare und Sprachgenerierung, um eine strategische Erzählung zu liefern, die die Vorteile der Plattform hervorhebt und komplexe Informationen vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Produktvorstellungsvideo für ein umweltfreundliches Smart-Home-Gerät, das sich an allgemeine Verbraucher richtet, die auf nachhaltiges Leben fokussiert sind. Der visuelle Stil sollte hell, einladend und warm sein, mit natürlichem Licht und Benutzerinteraktionen, untermalt von fröhlicher, leichter Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und die Möglichkeit, Untertitel hinzuzufügen, um die Benutzerfreundlichkeit und den positiven Einfluss des Geräts klar darzustellen und ein hochgradig ansprechendes Produktvideo zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Demo- & Walkthrough-Video für eine einzigartige Software zur Erstellung digitaler Kunst, die sich an professionelle Künstler und kreative Hobbyisten richtet. Die visuelle Ästhetik sollte eindrucksvoll und künstlerisch sein, mit filmischen Übergängen und Nahaufnahmen digitaler Kunstwerke, untermalt von ambienter, inspirierender Musik. Nutzen Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um die Optimierung für verschiedene Plattformen zu gewährleisten, und verwenden Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um das strategische Storytelling zu verbessern und die innovativen Funktionen der Software für das spezifische Publikum zu präsentieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Produktankündigungsvideos erstellt

Erstellen Sie in Minuten überzeugende und visuell beeindruckende Produktankündigungsvideos mit HeyGen, die Ihr Publikum ansprechen und Begeisterung wecken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Erstellen Sie Ihre fesselnde Produktgeschichte. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihr Videoskript mühelos in dynamische Visuals zu verwandeln.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Assets hoch
Personalisieren Sie Ihre Ankündigung, indem Sie Ihre einzigartigen Produktvisuals, Logos und Markenelemente hochladen. HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hilft Ihnen, alle Ihre hochgeladenen Assets nahtlos zu integrieren.
3
Step 3
Wählen Sie Visuals & Stil
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktankündigung perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren & Veröffentlichen
Bereiten Sie Ihr Produktankündigungsvideo für jede Plattform vor. Nutzen Sie die Größenanpassung & Exporte, um sicherzustellen, dass Ihr Video optimiert ist und echte Ergebnisse erzielt.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die visuelle Attraktivität meiner Produktankündigungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, visuell beeindruckende Launch-Videos mit bewegungsreichen, filmischen Visuals und ansprechenden Animationen zu erstellen. Sie können Studioqualität, Vorlagen und Bewegungsgrafiken nutzen, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Produktkampagne zu verbessern.

Welche Arten von Produktankündigungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von wirkungsvollen Produktankündigungsvideos produzieren, darunter überzeugende Produktvorstellungsvideos, detaillierte Demo- & Walkthrough-Videos und spannende Teaservideos. Unser KI-Video-Generator vereinfacht die Erstellung von ansprechenden Erklärvideos, um Ihr Produkt effektiv zu präsentieren.

Wie unterstützt HeyGen die kreative Anpassung für die Produktankündigung meiner Marke?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, die es Ihnen ermöglichen, eine konsistente Markenidentität während Ihrer Produktkampagnen zu wahren. Sie können das Format und den Ton leicht anpassen, Seitenverhältnisse ändern und strategisches Storytelling integrieren, um bei Ihrer Zielgruppe Resonanz zu finden.

Benötige ich fortgeschrittene Videobearbeitungsfähigkeiten, um professionelle Produktankündigungsvideos mit HeyGen zu erstellen?

Nein, HeyGen ist als intuitiver KI-Video-Generator und Produktvideo-Macher konzipiert, der keine fortgeschrittenen technischen Fähigkeiten erfordert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen, professionelle Produktankündigungsvideos effizient zu erstellen und Skripte mühelos in hochwertige Videoinhalte zu verwandeln.

