Gestalten Sie ein 90-sekündiges Produktschulungsvideo, das als Anleitung für bestehende Kunden dient, die ein häufiges technisches Problem haben. Verwenden Sie einen unterstützenden und informativen visuellen Stil, der klare Bildschirmannotationen und einen ruhigen Erzähler beinhaltet. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen, um die Videostruktur schnell einzurichten und Untertitel für Barrierefreiheit hinzuzufügen.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Videodokumentationsstück, das ein kürzliches komplexes API-Update für das interne Entwicklungsteam detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte einfach und technisch sein, möglicherweise mit Code-Snippets und Diagrammen. Setzen Sie einen AI-Avatar ein, um die Informationen klar zu präsentieren und HeyGens Fähigkeiten zur Sprachüberlagerung zu nutzen, um präzise technische Erklärungen zu liefern.
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produktvideo für Verkaufsteams, um den Hauptvorteil einer bevorstehenden Produktfunktion potenziellen Kunden hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte ansprechend und überzeugend sein, mit lebhaften Stockmedien und fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um überzeugende visuelle Inhalte zu finden und eine perfekte Lieferung über verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten sicherzustellen.
Wie die Erstellung von Produktwissensvideos funktioniert

Entwickeln Sie schnell ansprechende Produktwissensvideos für die Kundenbildung und Schulung, indem Sie AI-gestützte Tools und intuitive Funktionen nutzen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript oder Ihre Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Textskript einfügen, das HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion als Grundlage für Ihren Inhalt verwendet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Erzähler
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Präsentator für Ihr Produktwissensvideo dienen und eine professionelle und ansprechende Note hinzufügen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Demonstrationen hinzu
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie nahtlos Bildschirmaufnahmen hinzufügen, um die Zuschauer visuell durch Produktfunktionen und -schritte zu führen.
4
Step 4
Anwenden von Branding und Exportieren
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Firmenlogo und Ihre Farben anzuwenden, und exportieren Sie dann mühelos Ihre polierte Kreation.

Klärung komplexer Produktinformationen

Verwandeln Sie komplexe Produktspezifikationen und -funktionen in leicht verständliche Videodokumentationen, um komplexe Themen für alle Benutzer zugänglich zu machen.

Wie kann HeyGen bei der effizienten Erstellung von Produktwissensvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Produktwissensvideos mit generativer AI zu erstellen. Sie können AI-Avatare und AI-Sprachüberlagerungen aus Videoskripten nutzen, um den Prozess für die Kundenbildung zu automatisieren und skalierbar zu machen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Produktschulungsvideos?

HeyGen bietet einen Drag-and-Drop-Editor, Videovorlagen und Branding-Kontrollen, um Ihre Produktschulungsvideos vollständig anzupassen. Sie können auch Bildschirmaufnahmen und Untertitel hinzufügen, um umfassende Lern- und Entwicklungsinhalte zu erstellen.

Kann HeyGen zur Erstellung detaillierter Videodokumentationen verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein effektiver Produktvideomacher zur Erstellung detaillierter Videodokumentationen. Es unterstützt das Hinzufügen von Untertiteln und Bildunterschriften, um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungen und technischen Inhalte zugänglich und leicht verständlich sind.

Wie erleichtert HeyGen AI-Sprachüberlagerungen für Produktvideos?

HeyGens leistungsstarke Sprachüberlagerungskapazität verwandelt Ihre Videoskripte in natürlich klingende AI-Sprachüberlagerungen für all Ihre Produktvideos. Dies rationalisiert die Inhaltserstellung und ermöglicht die schnelle Produktion von ansprechenden Tutorials und Demonstrationen.

