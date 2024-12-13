Erstellen Sie Produktabkündigungsvideos: Ein einfacher Leitfaden

Automatisieren Sie klare Abkündigungsnachrichten, reduzieren Sie Verwirrung und stärken Sie das Vertrauen mit realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Video, das sich an technische Nutzer und Unternehmenskunden richtet und eine bedeutende Abkündigungsmitteilung für eine Kernfunktion klar darlegt. Dieses Video sollte einen prägnanten und informativen visuellen Stil annehmen, mit Unterstützung durch eingeblendeten Text und einer selbstbewussten AI-generierten Stimme, die HeyGens Text-zu-Video-Fähigkeit nutzt, um die Gründe und den weiteren Weg effektiv zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Ankündigungsvideo für Nutzer einer veralteten Produktversion, das sie zu einer neuen und verbesserten Lösung nach einer Produktabkündigung führt. Der visuelle Stil sollte optimistisch und positiv sein, die neuen Funktionen nahtlos präsentieren und mit einer freundlichen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um eine visuell ansprechende und leicht verständliche Botschaft zu erstellen, die einen reibungslosen Übergang fördert.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 50-sekündiges, fesselndes Story-Video vor, das sich an eine allgemeine Nutzerbasis richtet und die Abkündigung einer beliebten, aber wenig genutzten Produktkomponente mit Empathie erklärt. Das Video sollte einen freundlichen und zugänglichen visuellen Kommunikationsstil verwenden, vielleicht mit einem animierten Charakter, unterstützt von einer warmen Voiceover-Generierung, um die Botschaft klar zu vermitteln und die Nutzerfrustration zu minimieren, sodass das 'Warum' leicht verständlich ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Produktabkündigungsvideos funktioniert

Kommunizieren Sie Produktänderungen klar und leiten Sie Nutzer mit fesselnden, professionellen Abkündigungsvideos an, fördern Sie das Kundenvertrauen und sorgen Sie für einen reibungslosen Übergang.

1
Step 1
Wählen Sie eine Abkündigungsvorlage
Wählen Sie aus professionell gestalteten "Produktabkündigungsvideo-Vorlagen" oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Nachricht effektiv zu strukturieren. Nutzen Sie "Vorlagen & Szenen", um Ihren Erstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Nachricht und visuelle Elemente hinzu
Entwerfen Sie Ihr Skript, das die Gründe für die Abkündigung und den weiteren Weg erklärt. Integrieren Sie "AI-Avatare", um Ihre Nachricht mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und das Engagement zu erhöhen.
3
Step 3
Wenden Sie Voiceovers und Untertitel an
Erstellen Sie professionelle Erzählungen, um Ihre Abkündigungsnachricht effektiv zu artikulieren. Verbessern Sie die Klarheit und Reichweite für die "Kundenkommunikation", indem Sie automatisch "Untertitel" für Ihr Video generieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Überprüfen Sie Ihr Video auf Genauigkeit und Ton. Sobald es fertiggestellt ist, "exportieren" Sie Ihr professionelles Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, um eine breite Verbreitung Ihrer "Abkündigungsmitteilungen" sicherzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie den Nutzerübergang und die Bildung

.

Verbessern Sie das Kundenverständnis und die Akzeptanz neuer Lösungen mit fesselnden AI-gestützten Videoerklärungen während Produktübergängen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen effektiv bei der Erstellung von Produktabkündigungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Produktabkündigungsvideos effizient mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, um eine klare Kundenkommunikation sicherzustellen.

Bietet HeyGen Vorlagen für Produktabkündigungsnachrichten an?

Ja, HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen, die speziell für Produktabkündigungen entwickelt wurden, sodass Sie fesselnde Geschichten erstellen und sensible Abkündigungsmitteilungen mit einem professionellen Nachrichtenton übermitteln können.

Welche Rolle spielen AI-Avatare in der Abkündigungskommunikation?

HeyGens realistische AI-Avatare und AI-Stimmen bieten ein konsistentes, vertrauenswürdiges Gesicht und Stimme für Ihre Produktabkündigungsvideos, verbessern die visuelle Kommunikation und wahren die Markenprofessionalität.

Kann HeyGen die Produktion von Abkündigungsankündigungen automatisieren?

HeyGen rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess für Produktabkündigungsvideos, indem es Skripte schnell in professionelle Videoankündigungen verwandelt, was die Automatisierung von Produktabkündigungsnachrichten für Ihr Team vereinfacht.

