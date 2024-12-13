Erstellen Sie Beschaffungsprozessvideos einfach mit KI

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 1,5-minütiges informatives Video für neue Mitarbeiter und Einkaufsspezialisten, das die wichtigsten Best Practices im Beschaffungsmanagement erklärt. Das Video sollte eine moderne, saubere visuelle Ästhetik aufweisen, mit einem professionellen KI-Avatar, der eine klare, prägnante Stimme liefert und die Kraft von KI-Avataren für konsistente Botschaften demonstriert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an Einkaufsteams und Lieferantenmanager richtet und die entscheidende Rolle starker Lieferantenbeziehungen hervorhebt. Verwenden Sie einen informativen und freundlichen visuellen Stil mit prominenten On-Screen-Texten für wichtige Punkte, um die Zugänglichkeit durch die Nutzung automatisierter Untertitel zu gewährleisten und die flexible Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges strategisches Überblicksvideo für leitende Einkaufsführungskräfte und Stakeholder, das die Kernelemente einer effektiven Beschaffungsstrategie umreißt. Die visuellen Elemente sollten reichhaltig und strategisch sein, mit überzeugendem Stockmaterial und Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, alles erzählt von einer ruhigen, selbstbewussten Stimme, die direkt aus einem Text-zu-Video-Skript generiert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Beschaffungsprozessvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Beschaffungsprozesse in ansprechende, leicht verständliche Videos mit den KI-gestützten Tools von HeyGen, um Ihre Beschaffungsstrategie und Lieferantenbeziehungen effizient zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript oder Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Beschaffungsprozessschritte. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" oder fügen Sie Ihr Skript ein, um automatisch erste Videoinhalte zu generieren und die Erstellung Ihrer "Beschaffungsprozessvideos" zu vereinfachen.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen professionellen "KI-Avatar" auswählen, der Ihren Beschaffungsleitfaden erzählt. Unsere Avatare bieten ein konsistentes, freundliches Gesicht für Ihre Schulungsinhalte und erwecken Ihre "Beschaffungsprozessvideos" zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" zur Wahrung der Konsistenz. Dies hilft, Ihre "Beschaffungsstrategie" mit professionellen, markenkonformen Inhalten zu verstärken, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
4
Step 4
Automatisieren Sie Untertitel und exportieren Sie
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie "Untertitel" nutzen, um automatisch präzisen Text für Ihre Videos zu generieren. Diese Funktion hilft, "Untertitel effizient zu automatisieren" und sicherzustellen, dass Ihre "Beschaffungsmanagement"-Inhalte für alle Zuschauer klar sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Beschaffungsprozesse

.

Zerlegen Sie komplexe Beschaffungsstrategien und Arbeitsabläufe in leicht verdauliche Videoinhalte, um Klarheit und einheitliches Verständnis in Ihrem gesamten Team zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Beschaffungsprozessvideos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion von ansprechenden Beschaffungsprozessvideos durch die Nutzung von KI-Avataren und KI-gestützten Videovorlagen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen generiert mühelos professionellen Inhalt.

Bietet HeyGen Funktionen zur Automatisierung von Untertiteln und zur Übersetzung von Beschaffungsvideos für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Automatisierung von Untertiteln und zur Erstellung von Untertiteln für Ihre Beschaffungsprozessvideos. Sie können auch die Sprachgenerierungsfähigkeiten nutzen, um Videos zu übersetzen und so Ihre Inhalte einem breiteren, internationalen Publikum zugänglich zu machen.

Welche Branding-Kontrollen sind in HeyGen für professionelle Beschaffungsmanagementvideos verfügbar?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Markenidentität in Ihren Beschaffungsmanagementvideos durch umfassende Branding-Kontrollen beizubehalten. Fügen Sie einfach das Logo und die benutzerdefinierten Farben Ihres Unternehmens hinzu, um sicherzustellen, dass alle Ihre ansprechenden Videos den Unternehmensstandards entsprechen.

Kann HeyGen einen KI-Sprecher für professionelle Beschaffungsstrategie-Videos bereitstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische KI-Avatare als professionelle KI-Sprecher für Ihre Beschaffungsstrategie-Videos zu nutzen. Diese Avatare übermitteln Ihre Botschaft klar und konsistent, was die Professionalität und Wirkung Ihrer Inhalte erhöht.

