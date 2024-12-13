Erstellen Sie Priorisierungsschulungsvideos schneller mit AI

Optimieren Sie Schulungen und steigern Sie das Engagement für HR-Teams und Marketer mit professionellen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein fesselndes 60-sekündiges Video für Projektmanager, das die Eisenhower-Matrix innerhalb von Priorisierungsmatrix-Videos mit informativen Diagrammen und Bildschirmtext erklärt, und professionelle AI-Avatare einsetzt, um das Publikum durch die Konzepte zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das die entscheidende Rolle effektiver Priorisierung im erfolgreichen Projektmanagement hervorhebt, mit schnellen Schnitten und einem ansprechenden visuellen Stil, der leicht aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert werden kann.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 45-sekündiges Video für Einzelmitarbeiter, das schnelle, freundliche Tipps für das tägliche Aufgabenmanagement und die Priorisierung bietet, einfache Grafiken einbezieht und durch HeyGens automatische Untertitel/Caption-Funktion die Zugänglichkeit sicherstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Priorisierungsschulungsvideos erstellt

Verwandeln Sie komplexe Priorisierungsstrategien mühelos in ansprechende, professionelle Schulungsvideos mit HeyGens AI-gestützter Plattform.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus HeyGens umfangreichen Vorlagen oder geben Sie Ihr Skript direkt ein. Dies ermöglicht es Ihnen, den Inhalt Ihrer Priorisierungsmatrix-Videos schnell zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Personalisieren Sie Ihre Schulung, indem Sie aus einer Vielzahl von HeyGens AI-Avataren wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Steigern Sie das Engagement mit einem natürlich klingenden AI-Voiceover.
3
Step 3
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Integrieren Sie die Identität Ihres Unternehmens, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen nutzen, um Logos und benutzerdefinierte Farben hinzuzufügen. Ergänzen Sie Ihre Botschaft mit relevanten visuellen Darstellungen, um Priorisierungskonzepte klar zu veranschaulichen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Sobald alles fertig ist, generieren Sie Ihr vollständiges Priorisierungsschulungsvideo. Exportieren Sie es einfach in optimalen Seitenverhältnissen, sodass es bereit ist, mit Ihren HR-Teams geteilt oder für eine breitere Verteilung genutzt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Konzepte

Verwandeln Sie komplexe Priorisierungsmatrizen und andere komplizierte Themen in klare, verständliche AI-Videos, die fortgeschrittene Schulungen für alle zugänglich und effektiv machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen HR-Teams bei der Erstellung effektiver Schulungsvideos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, überzeugende AI-Schulungsvideos mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen. Dies optimiert den Produktionsprozess und macht das Lernen ansprechend und skalierbar für verschiedene Schulungsbedarfe.

Welche Art von Priorisierungsschulungsvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos verschiedene Priorisierungsschulungsvideos erstellen, einschließlich solcher, die eine Priorisierungsmatrix erklären, mit AI-gestützten Videovorlagen. Diese anpassbaren Vorlagen ermöglichen es Ihnen, Inhalte für spezifische Aufgaben- oder Projektmanagementkonzepte zu gestalten.

Unterstützt HeyGen Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und AI-Voiceovers für Schulungsinhalte?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen wie automatisch generierte Untertitel und AI-Voiceovers, die die Zugänglichkeit und das Engagement Ihrer Schulungsvideos erheblich verbessern. Der kostenlose Text-zu-Video-Generator wandelt Skripte nahtlos in polierte Videoinhalte um.

Wer kann neben HR-Teams von der Nutzung von HeyGen für AI-Schulungsvideos profitieren?

HeyGen ist unglaublich vielseitig und bietet nicht nur HR-Teams für das Onboarding Vorteile, sondern auch Marketern für Produkterklärungen und verschiedenen anderen Abteilungen. Seine AI-Sprecherfähigkeiten machen es ideal für eine Vielzahl von AI-Schulungsvideos und Kommunikationsbedarfen.

