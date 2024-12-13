Mühelos Preboarding-Anleitungsvideos erstellen
Begeistern Sie neue Mitarbeiter von Anfang an mit fesselnden Preboarding-Videos, die AI-Avatare nutzen, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Wie können Sie ein 90-Sekunden-Anleitungsvideo erstellen, das neue Mitarbeiter durch ihre ersten Unterlagen und den Systemzugang für das Preboarding führt? Streben Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit animierten Grafiken und einer professionellen Sprachübertragung an, um sicherzustellen, dass jedes Detail leicht verständlich ist. Nutzen Sie HeyGens Sprachübertragung, um klare und präzise Anweisungen zu liefern, die diese ansprechenden Videos einfach nachvollziehbar machen.
Produzieren Sie ein energiegeladenes 45-Sekunden-Video, das wichtige Unternehmensvorteile und Ressourcen präsentiert, um potenzielle Mitarbeiter und neue Mitarbeiter während ihrer Preboarding-Phase anzusprechen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und infografikgetrieben sein, mit leuchtenden Farben und energetischer Hintergrundmusik, um die Aufmerksamkeit zu halten. Beschleunigen Sie die Erstellung, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen verwenden, um den Prozess der Entwicklung überzeugender Onboarding-Videos zu vereinfachen.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 75-Sekunden-Video 'Lernen Sie das Team kennen' für neue Remote-Mitarbeiter, das ihnen einen Einblick in ihre zukünftigen Kollegen und die Arbeitsumgebung gibt. Dieses Video sollte einen authentischen, dokumentarischen visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer warmen, einladenden Musikuntermalung annehmen. Stellen Sie die vollständige Anpassung sicher, indem Sie Untertitel/Untertitel über HeyGen hinzufügen, um das Remote-Onboarding-Erlebnis für alle inklusiv und zugänglich zu machen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Globales Preboarding-Training skalieren.
Entwickeln Sie umfassende, zugängliche Videomodule für neue Mitarbeiter weltweit, um konsistente Preboarding-Erfahrungen sicherzustellen.
Engagement & Bindung neuer Mitarbeiter steigern.
Nutzen Sie AI, um dynamische Preboarding-Videos zu erstellen, die das Engagement und die Informationsspeicherung neuer Mitarbeiter erheblich steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos für neue Mitarbeiter ohne fortgeschrittene Fähigkeiten zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videos für die Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern zu erstellen, auch ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und umfassenden Videovorlagen, um schnell hochwertige Inhalte für Ihre neuen Mitarbeiter zu produzieren.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung animierter Videos für die Unternehmenskultur?
HeyGens AI-Avatare erwecken Ihre Unternehmenskultur in animierten Videos zum Leben und machen Ihre Botschaften persönlicher und einprägsamer. Sie können sie nutzen, um Preboarding-Anleitungsvideos oder interne Kommunikation zu erstellen, die bei Ihrem Team Anklang finden.
Kann HeyGen die Erstellung von Preboarding-Anleitungsvideos für Remote-Onboarding vereinfachen?
Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Videovorlagen, mit denen Sie schnell Preboarding-Anleitungsvideos und Schulungsvideos erstellen können, die für Remote-Onboarding optimiert sind. Dies vereinfacht den Prozess, neue Mitarbeiter effizient und konsistent willkommen zu heißen.
Wie stellt HeyGen die vollständige Anpassung und mehrsprachige Unterstützung für meine Onboarding-Videos sicher?
HeyGen bietet vollständige Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um Ihre Onboarding-Videos perfekt an die Identität Ihres Unternehmens anzupassen. Darüber hinaus unterstützt unsere Plattform mehrsprachige Sprachübertragungen und automatische Untertitelung, um Ihre Inhalte weltweit für alle neuen Mitarbeiter zugänglich zu machen.