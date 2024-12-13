Erstellen Sie PR-Trainingsvideos, die Ihr Publikum fesseln

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in dynamische, fesselnde PR-Trainingsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Erklärvideo für Junior-PR-Spezialisten und Marketingkoordinatoren, das sie durch die Kunst des Schreibens überzeugender Pressemitteilungen führt. Der visuelle Stil sollte hell und lehrreich sein, mit dynamischen Textanimationen und einem positiven, inspirierenden Hintergrundmusiktrack. Nutzen Sie HeyGen's umfangreiche Vorlagen und Szenen, um Ihr Skript schnell zum Leben zu erwecken und Ihr Text-zu-Video für eine effiziente Erstellung von Trainingsvideos zu transformieren.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein poliertes 30-sekündiges How-to-Trainingsvideo speziell für Führungskräfte und Fachexperten, das schnelle Tipps für erfolgreiche Medieninterviews bietet. Die visuelle Ästhetik sollte Vertrauen und Professionalität vermitteln und relevantes Stock-Material aus HeyGen's Medienbibliothek verwenden, um wichtige Punkte zu veranschaulichen. Stellen Sie sicher, dass das Video klare Untertitel/Captions für Zugänglichkeit und Verstärkung enthält, um es zu einem wertvollen Werkzeug für effektive Trainingsvideos zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein modernes 50-sekündiges Erklärvideo für Social-Media-Manager und PR-Teammitglieder, das Best Practices für proaktive Social-Media-PR umreißt. Der visuelle Stil sollte energisch mit dynamischen Übergängen sein, wobei ein AI-Avatar die wichtigsten Strategien präsentiert. Dieses Trainingsvideo kann leicht für verschiedene Plattformen angepasst werden, indem HeyGen's Größenanpassungs- und Exportfunktionen genutzt werden, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt auf verschiedene Social-Media-Kanäle und Konsumgewohnheiten des Publikums zugeschnitten ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man PR-Trainingsvideos erstellt

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle PR-Trainingsvideos mit HeyGen's intuitiver Plattform. Rüsten Sie Ihr Team mit wesentlichen Fähigkeiten durch fesselnde, gebrandete Inhalte aus.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Entwickeln Sie Ihre PR-Trainingsinhalte, indem Sie ein klares Skript schreiben. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Worte präzise zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator und die visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Training zu präsentieren, oder zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf, um spezifische PR-Tools und -Prozesse effektiv zu demonstrieren.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie Klarheit und Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln/Captions.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr endgültiges PR-Trainingsvideo auf Genauigkeit und Wirkung. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und teilen Sie es nahtlos über Ihre Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe PR-Themen

Verwandeln Sie komplexe PR-Strategien und Richtlinien in klare, leicht verständliche Trainingsvideos, um das Verständnis und die Anwendung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Trainingsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Trainingsvideos zu erstellen, indem Skripte mit AI-Avataren in professionellen Inhalt verwandelt werden. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen und animierte Elemente einfügen, um schnell überzeugende Erklärvideos oder How-to-Videos zu produzieren.

Was macht HeyGen zu einer kosteneffizienten Lösung für die Produktion von Trainingsvideos?

HeyGen reduziert erheblich die Zeit und Ressourcen, die normalerweise für die Videoproduktion benötigt werden, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie verwendet werden. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung von Trainingsvideos für Mitarbeitereinführungen, Produktdemos oder Compliance-Schulungen, ohne komplexe Filmteams zu benötigen, was Kosten und Ressourcen spart.

Kann ich das Branding und die visuellen Elemente meiner Trainingsvideos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben zu integrieren, um Konsistenz über alle Ihre Trainingsvideos hinweg zu gewährleisten. Sie können auch Ihre Inhalte mit einer reichhaltigen Medienbibliothek bereichern und die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicherstellen.

Welche Arten von Trainingsvideos kann ich mit HeyGen's Plattform erstellen?

HeyGen ist ein vielseitiger Trainingsvideo-Macher, der es Ihnen ermöglicht, eine breite Palette von Inhalten zu erstellen, einschließlich Mitarbeitereinführungen, detaillierten Produktdemos, aufschlussreichen How-to-Videos und umfassenden Compliance-Schulungen. Unsere AI-Avatare und anpassbaren Vorlagen unterstützen vielfältige Lernziele für fesselnde Trainingsvideos.

