HeyGen erleichtert eine breite Reichweite, indem es "Größenanpassung & Exporte" bietet, was es einfach macht, Ihren "Videoinhalt" für verschiedene Plattformen anzupassen. Dies hilft beim "Erzeugen von Aufmerksamkeit" und ermöglicht es Ihnen, Ihre "Videomarketing-Strategie" für Plattformen wie "Social Media" zu optimieren.