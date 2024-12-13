Erstellen Sie Schulungsvideos nach dem Launch, die Kunden informieren
Informieren Sie Ihr Publikum effizient und steigern Sie die Produktakzeptanz, indem Sie Ihre Schulungsskripte mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript in ansprechende Videos verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Erklärvideo, das einen schnellen Tipp oder Trick zur Maximierung des Werts Ihres kürzlich eingeführten Produkts zeigt. Zielgruppe sind bestehende Nutzer, mit einem lebhaften visuellen Stil, schnellen Schnitten und mitreißender Hintergrundmusik, wobei die Zugänglichkeit durch automatische Untertitel gewährleistet wird und HeyGens vielfältige Vorlagen & Szenen für ein poliertes Aussehen genutzt werden.
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video-Überblick für Ihre Videomarketing-Strategie, um das Markenbewusstsein rund um das Kernwertversprechen Ihres neuen Angebots zu stärken. Dieses Video, das sich an potenzielle Interessenten richtet, sollte einen modernen und inspirierenden visuellen Stil verwenden, HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertige visuelle Inhalte nutzen und eine professionelle Sprachgenerierung bieten.
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo für die Phase nach dem Launch, das kommende Features oder eine Roadmap-Vorschau detailliert beschreibt, um engagierte Nutzer informiert und begeistert zu halten. Dieses Video, das für Ihre aktive Community gedacht ist, sollte einen gesprächigen und informativen Ton annehmen, einen KI-Avatar zeigen, der die Updates in einem sauberen visuellen Stil präsentiert, der für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten optimiert ist.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement mit KI.
Nutzen Sie KI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos nach dem Launch zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich steigern.
Skalieren Sie Schulungsinhalte & Reichweite.
Produzieren Sie schnell eine breitere Palette von Schulungsvideoinhalten, die es Ihnen ermöglichen, mehr Nutzer zu informieren und Ihr globales Publikum nach dem Launch zu erweitern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Videoproduktion für den Produktlaunch optimieren?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre "Produktlaunch"-Bemühungen zu beschleunigen, indem Sie ein Skript in hochwertigen "Videoinhalt" mit "Text-zu-Video aus Skript" und "KI-Avataren" verwandeln. Dies reduziert die Produktionszeit für Ihre Materialien zur "Videomarketing-Strategie" erheblich.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos nach dem Launch?
Für die "Phase nach dem Launch" bietet HeyGen effiziente Werkzeuge wie "KI-Avatare" und "Sprachgenerierung", um einfach "Schulungsvideos nach dem Launch" zu erstellen. Sie können auch "Untertitel" hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern und Ihr Publikum effektiv zu "informieren".
Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in unserer Videomarketing-Strategie zu wahren?
Absolut. HeyGens robuste "Branding-Kontrollen" ermöglichen es Ihnen, Ihr spezifisches Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihren "Videoinhalt" zu integrieren, um ein einheitliches "Markenbewusstsein" über alle Ihre "Social-Media-Marketing"- und "Produktlaunch"-Assets hinweg sicherzustellen.
Wie unterstützt HeyGen die Erstellung von ansprechendem Inhalt für verschiedene Plattformen?
HeyGen erleichtert eine breite Reichweite, indem es "Größenanpassung & Exporte" bietet, was es einfach macht, Ihren "Videoinhalt" für verschiedene Plattformen anzupassen. Dies hilft beim "Erzeugen von Aufmerksamkeit" und ermöglicht es Ihnen, Ihre "Videomarketing-Strategie" für Plattformen wie "Social Media" zu optimieren.