Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-sekündiges Follow-up-Video für E-Mail-Kampagnen, das potenzielle Leads anspricht. Ein AI-Avatar übermittelt ein herzliches Dankeschön und einen Call-to-Action, verstärkt durch HeyGens Voiceover-Generierung, um sie nach dem Event erneut zu engagieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Social-Media-Video, das überzeugende Mitgliederzeugnisse und positives Feedback zeigt, um Interessenten für zukünftige Events zu gewinnen. Verwenden Sie authentische visuelle Inhalte und einen polierten Audio-Ton, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll und das Anpassen des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein elegantes 30-sekündiges Post-Event-Ankündigungsvideo, um kommende Initiativen zu fördern und Ihre Marke zu festigen. Es richtet sich sowohl an bestehende Teilnehmer als auch an neue Interessenten und nutzt HeyGens vorgefertigte Vorlagen und Szenen, um eine zukunftsorientierte visuelle und enthusiastische Audio-Botschaft über zukünftige Event-Promotion-Video-Ideen zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Post-Event-Follow-up-Videos erstellt

Erstellen Sie ansprechende Post-Event-Follow-up-Videos, um Teilnehmer erneut zu engagieren und die Reichweite Ihres Events zu erweitern, damit Ihre Marketingteams wertvolle Inhalte einfach teilen können.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Vorlage, die zum Stil Ihres Events passt, oder starten Sie mit einer leeren Leinwand. Dies hilft, Ihr 'Event-Zusammenfassungsvideo' effizient mit 'Vorlagen & Szenen' zu strukturieren.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte
Nutzen Sie den 'Videoersteller', um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken. Konvertieren Sie Ihr Skript einfach in dynamische Videoinhalte mit den fortschrittlichen 'Text-zu-Video-Funktionen'.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Ihrem 'Branding'. Wenden Sie benutzerdefinierte Logos und Farben mit 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' an, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, 'exportieren' Sie es in verschiedenen Formaten. Nutzen Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um es für Plattformen wie 'soziale Medien' und 'E-Mail-Kampagnen' zu optimieren, um maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie leistungsstarke Event-Promotion-Videos

Entwerfen Sie wirkungsvolle AI-Videos, um zukünftige Events oder Angebote zu bewerben, indem Sie Erkenntnisse aus Ihrem letzten Event für effektive Kampagnen nutzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Post-Event-Follow-up-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Marketingteams, effizient professionelle Post-Event-Follow-up-Videos und Event-Zusammenfassungsvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um Skripte schnell in ansprechende Inhalte zu verwandeln und wertvolle Zeit zu sparen.

Welche Videofunktionen bietet HeyGen, um Teilnehmer über E-Mail und soziale Medien zu engagieren?

HeyGen hilft Ihnen, fesselnde Kurzvideos zu erstellen, die sowohl für E-Mail-Kampagnen als auch für soziale Medien optimiert sind. Passen Sie das Seitenverhältnis der Videos einfach an, fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu und halten Sie eine konsistente Markenpräsenz aufrecht, um das Engagement der Teilnehmer zu maximieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Mitgliederzeugnissen oder Werbevideo-Ideen helfen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger Videoersteller für die Generierung verschiedener Werbevideo-Ideen, einschließlich kraftvoller Mitgliederzeugnisse. Nutzen Sie Vorlagen und die Text-zu-Video-Fähigkeiten, um ansprechende Kurzvideos oder sogar animierte GIFs aus Ihren vorhandenen Medien zu erstellen.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz über alle Post-Event-Videos hinweg sicher?

HeyGens robuste Videotools beinhalten umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Post-Event-Video eine kohärente und professionelle Markenidentität über alle Ihre Kommunikationskanäle hinweg beibehält.

