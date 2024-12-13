Erstellen Sie mühelos POS-Update-Anleitungsvideos

Verwandeln Sie Ihre Skripte schnell in ansprechende POS-Update-Anleitungsvideos. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion macht die Erstellung klarer Tutorials nahtlos.

595/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 60-sekündiges Tutorial-Video für technische Support-Teams, das die Schritte zur Implementierung eines kritischen "POS-Updates" detailliert beschreibt. Das Video sollte ein professionelles und sauberes Erscheinungsbild bewahren, mit detaillierten Bildschirmaufnahmen und präzisen Textüberlagerungen, ergänzt durch eine ruhige, informative Erzählung. Die Nutzung von HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion sorgt für Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer und schafft effektiv "POS-Update-Anleitungsvideos", die leicht zu folgen sind.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das die wichtigsten Vorteile und Änderungen eines bevorstehenden "POS-Updates" hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit nahtlosen Szenenübergängen und einem freundlichen AI-Avatar-Moderator, der die Botschaft übermittelt. Dieses direkte und energiegeladene Video wird wesentliche Informationen effektiv kommunizieren und HeyGens AI-Avatare nutzen, um konsistente und überzeugende "Videos" zu liefern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein prägnantes 40-sekündiges Schnelltipps-Video, das auf das Frontpersonal zugeschnitten ist und eine häufige Frage nach dem "POS-Update" anspricht oder eine schnelle Lösung für ein häufiges Problem bietet. Die Ästhetik sollte minimalistisch und direkt sein, mit klaren Visualisierungen der POS-Oberfläche, begleitet von hilfreicher Hintergrundmusik. Mit HeyGens Vorlagen- und Szenenfunktion wird dieses "Anleitungsvideo" die Benutzer effizient führen und komplexe Aufgaben einfacher verständlich und ausführbar machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man POS-Update-Anleitungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell professionelle, ansprechende Videos für Ihre Point-of-Sale-System-Updates mit HeyGens leistungsstarken AI-Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie klare, prägnante Anweisungen für Ihr POS-Update. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in gesprochene Dialoge umzuwandeln, die den Kern Ihrer Anleitungsvideos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Update zu präsentieren und eine professionelle und ansprechende Bildschirmpräsenz für Ihre How-to-Videos zu gewährleisten.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Verbessern Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens. Wenden Sie Ihre Logos und Markenfarben mit HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild für Ihre Update-Inhalte zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um es in verschiedenen Formaten zu erstellen, bereit zur Verteilung an Ihr Team, um die POS-Änderungen zu demonstrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnell ansprechende Video-Updates produzieren

.

Erstellen Sie schnell überzeugende und prägnante Videoclips, um rechtzeitige POS-Updates effektiv und ansprechend zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, POS-Update-Anleitungsvideos schnell zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Anleitungsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung klarer POS-Update-Demonstrationen ohne komplexe Videoproduktion.

Welche Anpassungsoptionen stehen für meine Anleitungsvideos zur Verfügung?

Mit HeyGen können Sie Ihre Anleitungsvideos mit Branding-Optionen wie Logos und Farben anpassen, eine Medienbibliothek nutzen und aus verschiedenen Vorlagen und Szenen wählen. Dies stellt sicher, dass Ihre POS-Update-Videos ein professionelles und konsistentes Markenbild bewahren.

Kann HeyGen den Prozess der Erstellung zugänglicher Schulungsvideos vereinfachen?

Ja, HeyGen vereinfacht die Erstellung umfassender Anleitungsvideos, indem es Voiceovers generiert und automatisch Untertitel/Captions aus Ihrem Skript hinzufügt. Diese Funktionen machen Ihre POS-Update-Tutorials zugänglicher und leichter verständlich für alle Zuschauer.

Wie erleichtert HeyGen die Produktion von Demonstrationsvideos?

HeyGen befähigt Benutzer, hochwertige Demonstrationsvideos zu produzieren, indem Textskripte in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren umgewandelt werden. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen und Videos nahtlos für verschiedene Plattformen exportieren, um Ihre "How-to"-Videos für POS-Updates wirkungsvoll zu gestalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo