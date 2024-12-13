Erstellen Sie schnell Richtlinien-Update-Videos

Vereinfachen Sie die Richtlinienkommunikation für all Ihre Geräte. Generieren Sie klare und konsistente Updates in Minuten mit HeyGen's "Vorlagen & Szenen".

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Anleitungsvideo für IT-Administratoren, das bewährte Praktiken zur Anpassung detaillierter Richtlinieneinstellungen aufzeigt. Verwenden Sie eine klare, schrittweise visuelle Präsentation mit einer deutlichen, autoritativen Stimme, die die Einfachheit der Erstellung solcher Anleitungen mit HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion für präzise Anweisungen betont.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Informationsvideo für Remote-Mitarbeiter, das einen neuen Abschnitt der 'Remote-Serie'-Richtlinien zur sicheren Gerätenutzung vorstellt. Nutzen Sie einen modernen und dynamischen visuellen Stil mit beschwingter Hintergrundmusik, um zu zeigen, wie HeyGen's vielfältige Vorlagen & Szenen komplexe Informationen schnell zum Leben erwecken können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 40-Sekunden-Video für Teamleiter, das die Vorteile der proaktiven Kommunikation neuer Richtlinien zur Förderung des Teamverständnisses und der Compliance aufzeigt. Der visuelle Stil sollte motivierend und direkt sein, mit einer warmen und unterstützenden Stimme, die veranschaulicht, wie HeyGen's Voiceover-Generierung es einfach macht, Richtlinien zu erstellen, die effektiv ankommen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Richtlinien-Update-Videos funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung klarer und ansprechender Richtlinien-Update-Videos für Ihr Team oder Publikum, um sicherzustellen, dass wichtige Informationen leicht verstanden und behalten werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Richtlinienskript
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihrer Richtlinienänderungen und wesentlichen Details. Nutzen Sie HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte effizient in ein dynamisches Videoskript umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar, der den Ton und die Botschaft Ihrer Organisation am besten repräsentiert, um die Richtlinienänderungen zu vermitteln. Dies macht die Informationen für Ihr Publikum ansprechender und persönlicher.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Klarheit hinzu
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Fügen Sie Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu und um wichtige Richtlinienpunkte zu verstärken.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen zu optimieren. Ihr professionelles Richtlinien-Update-Video ist nun bereit zur Verteilung, um sicherzustellen, dass Ihr Team gut informiert ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Richtlinien

Zerlegen Sie komplexe Richtliniendetails in leicht verständliche AI-Videos, um komplexe Informationen für alle zugänglich und klar zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Richtlinien-Update-Videos für mein Unternehmen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Richtlinien-Update-Videos einfach mit AI-Avataren und Text-to-Video-Technologie zu erstellen. Dies vereinfacht die Kommunikation neuer Richtlinien oder Änderungen und stellt sicher, dass Ihr gesamtes Team effizient informiert wird.

Kann ich die visuellen Einstellungen und das Branding für richtlinienbezogene Videos in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um Ihre Richtlinien-Update-Videos anzupassen. Sie können das Logo und die Farben Ihres Unternehmens integrieren, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild in allen Kommunikationen zu gewährleisten, das mit Ihren internen Richtlinieneinstellungen übereinstimmt.

Wie hilft HeyGen dabei, Richtlinieninformationen effektiv an Remote-Teams und Geräte zu verteilen?

HeyGen ermöglicht die einfache Erstellung von ansprechenden Videoinhalten, die auf verschiedenen Geräten zugänglich sind, ideal für Remote-Teams. Dies stellt sicher, dass wichtige Richtlinieninformationen alle Mitarbeiter effektiv erreichen, egal wo sie sich befinden.

Was ist der schnellste Weg, um neue Richtlinien oder Richtlinienerklärungen mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen bietet intuitive Vorlagen und Text-to-Video-Funktionalität, die es einfach macht, Richtlinien oder Richtlinienerklärungen schnell zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar, und HeyGen generiert ein professionelles Video für Sie, das zeigt, wie man Richtlinien mühelos erstellt.

