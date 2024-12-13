Plattform-Update-Videos mühelos erstellen
Produzieren Sie professionelle Produkt-Update-Videos schneller. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um ansprechende, AI-generierte Inhalte zu erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Für Produktmanager und interne Teams wird ein 1-minütiges ansprechendes Video benötigt, um kürzliche kleinere Produktaktualisierungen und UI-Verbesserungen zusammenzufassen. Verwenden Sie einen dynamischen und freundlichen visuellen Stil, der Text-Highlights auf dem Bildschirm und einen positiven AI-Avatar einbezieht, alles schnell zusammengestellt mit HeyGens anpassbaren Vorlagen & Szenen.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für bestehende Nutzer, das einen spezifischen neuen Workflow oder ein innovatives Feature innerhalb der Plattform zeigt. Dieses ansprechende Video sollte einen modernen, klaren visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, mit schnellen Schnitten, animierten Grafiken und einem energetischen Hintergrundtrack, während HeyGens automatische Untertitel/Captioning maximale Zugänglichkeit und Verständnis gewährleisten.
Stellen Sie sich ein umfassendes 2-minütiges Produkt-Demo-Video vor, das sich an Unternehmenskunden und Entscheidungsträger richtet und ein großes Plattform-Upgrade sowie seine strategischen Vorteile detailliert beschreibt. Dieses Video erfordert einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil, der nahtlose Übergänge zwischen Funktionen und professionelle, aber zugängliche AI-Avatare integriert, wobei HeyGens Voiceover-Generierung eine konsistente, hochwertige Erzählung während dieser ausführlichen Übersicht bietet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Ansprechende Social-Media-Updates.
Produzieren Sie schnell fesselnde Videos für soziale Medien, um Plattform-Updates anzukündigen und ein breiteres Publikum mit AI-gestützter Videoerstellung zu erreichen.
Verbesserte Feature-Schulungen.
Verbessern Sie die Benutzerakzeptanz neuer Plattformfunktionen, indem Sie ansprechende, AI-gesteuerte Schulungsvideos erstellen, die das Engagement und die Informationsspeicherung steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Plattform-Update-Videos vereinfachen?
HeyGen nutzt AI-gestützte Tools und einen Online-Video-Editor, um den Prozess der Erstellung von Plattform-Update-Videos zu optimieren. Sie können schnell ansprechende Videos mit AI-Avataren und der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generieren, was es effizient macht, Ihre Produktaktualisierungen zu teilen.
Welche AI-gestützten Tools bietet HeyGen für Produktaktualisierungen?
HeyGen bietet robuste AI-gestützte Tools für Ihre Produktaktualisierungen, einschließlich AI-Avataren und AI-generierten Videofunktionen aus einem einfachen Skript. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle und ansprechende Videos effizient zu produzieren und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.
Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für verschiedene Plattform-Update-Videos?
Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die speziell für Plattform-Update-Videos entwickelt wurden. Diese Vorlagen helfen Ihnen, ein konsistentes Branding mit Optionen für Logos und Farben beizubehalten, was Ihren Videoerstellungsprozess nahtlos und professionell macht.
Kann HeyGen helfen, ansprechende Videos für Produkt-Update-Videos einfach zu erstellen?
Absolut. HeyGen ist ein effizienter Online-Video-Editor, der es Ihnen ermöglicht, ansprechende Videos für Ihre Produkt-Update-Videos einfach zu erstellen. Es bietet Funktionen wie Voiceover-Generierung und automatische Untertitel/Captioning, um das Verständnis und die Einbindung der Zuschauer zu verbessern.