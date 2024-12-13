Erstellen Sie Phishing-Simulations-Trainingsvideos mit AI

Steigern Sie das Sicherheitsbewusstsein und liefern Sie realistische Phishing-Simulationen schnell mit AI-Avataren, um umfassende Mitarbeiterschulungen sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 60-Sekunden-Video für IT-Sicherheitsteams, das zeigt, wie man Szenarien für fortgeschrittenes Cybersecurity-Training anpasst. Der visuelle Stil sollte analytisch und präzise sein, mit Bildschirmaufnahmen einer Phishing-Kampagnen-Einrichtungsoberfläche, überlagert mit erklärendem Text. Der Ton sollte informativ und ernsthaft sein und verschiedene Angriffsvektoren detailliert beschreiben. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit der Erstellung spezifischer und herausfordernder Szenarien demonstrieren, indem HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um komplexe technische Details genau zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein schnelles 30-Sekunden-Sicherheitsbewusstseinsvideo als Auffrischung für alle Mitarbeiter, das eine 'Finde den Betrug'-Herausforderung auf Basis eines realistischen Szenarios präsentiert. Die visuellen Elemente sollten dynamisch und ansprechend sein, mit modernen Grafiken, die Schlüsselelemente einer betrügerischen Nachricht hervorheben, und einer freundlichen, aber bestimmten Stimme, die sofortige Meldeprotokolle betont. Diese wirkungsvolle Phishing-Simulation nutzt HeyGen's Vorlagen & Szenen, um effektive, schnelle Schulungsmodule für verbesserte Mitarbeitersicherheit bereitzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 75-Sekunden-Erklärvideo für HR- und Schulungsabteilungen, das die Einfachheit und Effektivität von AI-gesteuerten Phishing-Simulationsvideos veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit fließenden Animationen, die die benutzerfreundliche Oberfläche zur Erstellung und Bereitstellung von Simulationen demonstrieren, begleitet von einer autoritativen und ermutigenden Stimme. Dieses Video wird zeigen, wie HeyGen's Voiceover-Generierung den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiterschulungsinhalte rationalisieren kann, um fortgeschrittene Cybersecurity-Bildung für alle zugänglich zu machen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Phishing-Simulations-Trainingsvideos funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und realistische Phishing-Simulations-Trainingsvideos mit AI, um das Sicherheitsbewusstsein in Ihrer Organisation effizient zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Szenario-Skript
Entwerfen Sie überzeugende Skripte für Ihre Phishing-Kampagnen und nutzen Sie HeyGen's Fähigkeiten, um Szenarien für realistische und wirkungsvolle Mitarbeiterschulungen anzupassen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Sicherheitsbewusstseinsbotschaft zu übermitteln und eine professionelle und konsistente Präsentation für Ihre Phishing-Simulationen sicherzustellen.
3
Step 3
Generieren Sie Ihr Trainingsvideo
Verwandeln Sie Ihr Skript direkt in ein AI-gesteuertes Phishing-Simulationsvideo mit unserer intuitiven Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, komplett mit natürlichen Voiceovers.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen für das Training
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Branding oder Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis für effektives Cybersecurity-Training in Ihrem Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie medizinische Themen und verbessern Sie die Gesundheitsbildung

Verwenden Sie AI-Avatare, um komplexe Cybersecurity-Bedrohungen zu vereinfachen und Phishing-Szenarien für alle Mitarbeiter klar und verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Cybersecurity-Trainingsprogramme verbessern?

HeyGen ermöglicht es Organisationen, realistische Phishing-Simulations-Trainingsvideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Unsere Plattform erlaubt es Ihnen, ansprechende und effektive Sicherheitsbewusstseinsinhalte zu entwickeln, die Mitarbeitern helfen, echte Phishing-Kampagnen zu erkennen und zu vermeiden. Dies stärkt Ihre Cybersecurity-Trainingsbemühungen erheblich.

Was macht HeyGen's AI-gesteuerte Phishing-Simulationsvideos so effektiv?

HeyGen nutzt modernste AI-Sprecher und AI-Avatare, um dynamische und maßgeschneiderte Szenarien zu liefern. Dies ermöglicht die Erstellung hochrealistischer Szenarien, die bei den Mitarbeitern Anklang finden und die Wirkung Ihrer Phishing-Simulationen und der gesamten Mitarbeiterschulung erheblich verbessern.

Kann HeyGen Szenarien für spezifische Phishing-Kampagnen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet einen kostenlosen Text-zu-Video-Generator, mit dem Sie Skripte und Inhalte für einzigartige Phishing-Vorlagen anpassen können. Sie können Ihr Training leicht an spezifische Bedrohungen anpassen und Ihre Phishing-Simulations-Trainingsvideos hochrelevant für die Bedürfnisse Ihrer Organisation gestalten.

Wie einfach ist es, Phishing-Simulations-Trainingsvideos mit HeyGen zu erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung hochwertiger AI-Trainingsvideos. Mit intuitiven Vorlagen und realistischen AI-Avataren können Sie schnell überzeugende Inhalte erstellen, einschließlich Optionen für mehrsprachige Fähigkeiten, um eine globale Belegschaft effektiv zu erreichen. Unsere Plattform ist auf Effizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.

