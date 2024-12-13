Erstellen Sie Phishing-Präventionsvideos sofort mit KI

Verwandeln Sie Ihre Sicherheits-Skripte mühelos in wirkungsvolle Phishing-Aufklärungsvideos, indem Sie KI-Avatare für umfassende Mitarbeiterschulungen nutzen.

354/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges professionelles Cybersecurity-Trainingsvideo für das allgemeine Personal, das zeigt, wie man verdächtige Phishing-E-Mails erkennt. Der visuelle und akustische Stil sollte unternehmensgerecht mit einer klaren, autoritativen Stimme und hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm sein, wobei die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für präzise Botschaften genutzt wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, wirkungsvolles Erklärvideo für das Management, das schnelle, infografikartige Visuals und eine prägnante, eindrucksvolle Erzählung bietet. Dieser kurze Abschnitt sollte sich auf schnelle Tipps zur Meldung verdächtiger Aktivitäten in realen Szenarien konzentrieren und die Vorlagen und Szenen von HeyGen für eine schnelle Erstellung effizient nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Phishing-Präventionsvideo speziell für Remote-Mitarbeiter, das Best Practices zur Sicherung von Heimnetzwerken gegen potenzielle Phishing-Angriffe präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, Bildschirmaufnahmen enthalten und von einer ruhigen, beruhigenden Stimme begleitet werden, die mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen erstellt wurde.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Phishing-Präventionsvideos erstellt

Entwickeln Sie schnell und effektiv ansprechende Phishing-Präventionsvideos für umfassende Mitarbeiterschulungen mit dem KI-Video-Generator von HeyGen, der anpassbare Szenen und KI-Avatare bietet.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Phishing-Präventionsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben eines klaren Skripts, das wichtige Phishing-Szenarien und Sicherheitstipps umreißt. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihre Erzählung mühelos zum Leben zu erwecken und effektive Phishing-Aufklärungsvideos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie realistische KI-Avatare und Szenen
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer KI-Avatare wählen, die als Ihre Instruktoren oder simulierten Angreifer agieren. Passen Sie Szenen mit relevanten Hintergründen an, um reale Szenarien widerzuspiegeln.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Sprachübertragungen und Branding hinzu
Erstellen Sie professionelle Sprachübertragungen mit unserer fortschrittlichen Sprachgenerierung oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Nutzen Sie mehrsprachige Optionen und wenden Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben für Konsistenz an.
4
Step 4
Exportieren und implementieren Sie Ihr Training
Finalisieren Sie Ihr Video, wählen Sie das passende Seitenverhältnis und exportieren Sie es für Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme. Integrieren Sie diese leistungsstarken KI-Trainingsvideos in Ihre Cybersecurity-Trainingskampagnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Bereitstellung kritischer Phishing-Warnungen

.

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle, kurze Phishing-Präventionsvideos, um rechtzeitig und effektiv Sicherheitswarnungen an das Personal zu übermitteln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Trainingsvideos für Mitarbeiter?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende KI-Trainingsvideos mit professionellen KI-Avataren und einer intuitiven Text-zu-Video-Oberfläche zu erstellen, was Ihre Mitarbeiterschulungsinitiativen erheblich vereinfacht. Sie können problemlos hochwertige Cybersecurity-Trainingsinhalte für verschiedene Rollen produzieren.

Kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Phishing-Präventionsvideos für unser Unternehmen helfen?

Absolut. HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, schnell maßgeschneiderte Phishing-Aufklärungsvideos zu erstellen, die KI-Sprecher und anpassbare Szenen enthalten, um Ihr Personal effektiv über die Erkennung und Verhinderung von Phishing-Angriffen zu informieren.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Entwicklung realistischer Phishing-Simulationsvideos?

HeyGen bietet anpassbare Szenen und die Möglichkeit, reale Szenarien zu integrieren, sodass Sie effektive Phishing-Simulationsvideos gestalten können, die gängige Phishing-E-Mails und Angriffe anschaulich demonstrieren. Dies stellt sicher, dass Ihr Team gut auf tatsächliche Bedrohungen vorbereitet ist.

Ermöglicht HeyGen skalierbare und mehrsprachige Cybersecurity-Trainingskampagnen?

Ja, HeyGen ermöglicht skalierbare Cybersecurity-Trainingskampagnen durch Funktionen wie mehrsprachige Sprachübertragungen, sodass Ihre Microlearning-Inhalte ein globales Publikum erreichen. Dies ermöglicht eine konsistente und weitreichende Mitarbeiterschulung zur Bekämpfung von Phishing-Angriffen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo