Ja, HeyGen macht es einfach, Ihre Anleitungs-Videos für Personal Trainer für verschiedene Plattformen und Zielgruppen anzupassen. Die Größenanpassung und die vielfältigen Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Videoinhalte perfekt für jedes soziale Netzwerk oder jede Website optimiert sind, was Ihre Flexibilität bei der Erstellung von Videoinhalten erhöht.