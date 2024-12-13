HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Videos zur guten Hygiene und Körperpflege mit dem Logo Ihrer Organisation und spezifischen Farbpaletten anzupassen. Dies stellt sicher, dass jedes Bildungsstück ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild beibehält, das mit Ihrer Marke übereinstimmt.