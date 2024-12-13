HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Persona-Entwicklungsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Dies ermöglicht es Ihnen, mit echten Kundeneinblicken zu gestalten und gleichzeitig eine professionelle und konsistente Markenbotschaft für Ihre Zielgruppe zu bewahren.