Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Datenanalysten und Teamleiter: Erstellen Sie ein 90-sekündiges Erklärvideo, das fortgeschrittene "Datenvisualisierung" im Kontext von "Dashboard-Videos" demonstriert. Dieses Video sollte dynamische Bildschirmaufnahmen enthalten, die zeigen, wie verschiedene Metriken importiert und präsentiert werden, wobei ein autoritativer "KI-Avatare"-Präsentator die Anpassungsoptionen erläutert. Der Ton wird klar und direkt sein, wobei Präzision und Einsicht betont werden.
Beispiel-Prompt 2
Ein prägnantes 45-sekündiges Video, das sich an vielbeschäftigte Führungskräfte richtet, die schnelle "Echtzeitanalysen"-Updates von ihrem "Performance-Dashboard" benötigen. Der visuelle Stil wird schnelllebig sein, mit Bewegungsgrafiken, die wichtige Kennzahlen und Trends hervorheben. Der Ton wird eine präzise und professionelle "Voiceover-Generierung" bieten, um sicherzustellen, dass kritische Informationen effizient und effektiv kommuniziert werden, sodass Führungskräfte die Leistungshöhepunkte auf einen Blick erfassen können.
Beispiel-Prompt 3
Dieses 1-minütige 30-sekündige Tutorial ist für Projektmanager und Berichtsteams konzipiert und zeigt, wie man ein Textskript in ein überzeugendes "Performance Dashboard Videos Template" für monatliche Berichte verwandelt. Der visuelle Stil sollte eine klare, schrittweise Demonstration der HeyGen-Oberfläche sein, mit einem freundlichen und hilfsbereiten Ton. Es wird die Leistungsfähigkeit von "Text-to-Video aus Skript" betonen, um Videoinhalte schnell anzupassen und den gesamten Berichterstellungsprozess von geschriebenen Datenpunkten zu ansprechenden visuellen Zusammenfassungen zu optimieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Performance-Dashboard-Videos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Daten mühelos in ansprechende Performance-Dashboard-Videos mit KI-gestützten Templates, anpassbaren Elementen und professionellen Voiceovers.

1
Step 1
Wählen Sie ein Dashboard-Template
Wählen Sie aus den KI-gestützten Templates von HeyGen, die für Performance-Dashboard-Videos entwickelt wurden, um Ihr Projekt schnell einzurichten.
2
Step 2
Integrieren Sie Ihre Daten und Visuals
Laden Sie Ihre Performance-Dashboard-Screenshots oder andere visuelle Datenressourcen mit der Medienbibliotheksfunktion hoch.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Avatare hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen ausdrucksstarken KI-Avatar hinzufügen, der Ihre Daten präsentiert und Ihr Dashboard zum Leben erweckt.
4
Step 4
Generieren Sie KI-Untertitel und exportieren Sie
Erstellen Sie automatisch genaue Untertitel für Ihr Video mit dem KI-Untertitelgenerator und exportieren Sie dann Ihre polierten Inhalte.

Teilen Sie Leistungsinformationen in sozialen Medien

Verwandeln Sie schnell wichtige Leistungsindikatoren aus Ihren Dashboards in teilbare Videoclips für eine breite Verbreitung in sozialen Medien.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Performance-Dashboard-Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt KI-gestützte Templates und anpassbare Szenen, um den Prozess der Erstellung ansprechender Dashboard-Videos zu vereinfachen. Sie können Datenvisualisierungen leicht integrieren und KI-Avatare hinzufügen, um wichtige Kennzahlen professionell zu präsentieren.

Bietet HeyGen KI-gestützte Templates für Dashboard-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von KI-gestützten Templates, die Ihnen helfen, schnell überzeugende Performance-Dashboard-Videos zu erstellen. Diese Templates sind vollständig anpassbar, sodass Sie Ihre Branding-Elemente hinzufügen und Bewegungsgrafiken für ein poliertes Aussehen anpassen können.

Welche KI-Funktionen nutzt HeyGen für die Produktion von Dashboard-Videos?

HeyGen integriert fortschrittliche KI-Avatare und realistische Voiceovers, um Ihre Performance-Dashboard-Inhalte zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht dynamische Präsentationen Ihrer Datenvisualisierung und verbessert das Engagement und die Klarheit für die Zuschauer.

Kann ich HeyGen-Dashboard-Videos mit den Elementen meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung Ihrer Dashboard-Videos, einschließlich der Integration Ihrer einzigartigen Branding-Elemente wie Logos und Farbschemata. Darüber hinaus können Sie den KI-Untertitelgenerator nutzen, um Untertitel für eine verbesserte Zugänglichkeit hinzuzufügen.

