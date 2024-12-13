Erstellen Sie mühelos Gehaltsabrechnungsschulungsvideos

Steigern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit mit ansprechenden visuellen Inhalten. Nutzen Sie AI-Avatare, um komplexe Gehaltsabrechnungsprozesse zu vereinfachen.

448/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Update-Video für bestehende Mitarbeiter und Gehaltsabrechnungsadministratoren, das eine neue Funktion oder Änderung in Ihren Gehaltsabrechnungssoftware-Anweisungen demonstriert. Verwenden Sie einen modernen, sauberen visuellen Stil, der Bildschirmaufnahmen und eine energetische AI-Stimme einbezieht, um ansprechende visuelle Inhalte zu gewährleisten. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Updates mit einem sympathischen und konsistenten digitalen Präsentator zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das häufig gestellte Fragen zur Gehaltsabrechnung für alle Mitarbeiter anspricht und auf klare Kommunikation abzielt. Das Video sollte einen schnellen Schnitt und einen infografischen visuellen Ansatz mit klarer Audioqualität verwenden, begleitet von einer autoritativen AI-Stimme. Stellen Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis sicher, indem Sie HeyGens genaue Untertitel-/Caption-Funktion für alle Bildschirmtexte und Dialoge verwenden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges überzeugendes Video für HR-Teams und das Management, das die Vorteile der Verwendung von AI-gesteuerten Videos zur Erstellung von Gehaltsabrechnungsschulungsvideos hervorhebt. Die Ästhetik sollte anspruchsvoll und informativ sein und die technologischen Vorteile mit einer professionellen Voiceover-Generierung präsentieren. Dieses anpassbare Video sollte betonen, wie AI-Tools die Erstellung hochwertiger, markengerechter Szenen vereinfachen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Gehaltsabrechnungsschulungsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell klare, ansprechende und AI-gesteuerte Schulungsvideos für komplexe Gehaltsabrechnungsprozesse, um nahtlose Einarbeitung und verbesserte Mitarbeiterzufriedenheit zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie ein detailliertes Skript, das Ihre Gehaltsabrechnungsprozesse umreißt. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch Ihre ersten Videoszenen aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen "AI-Avatar", der Ihre Marke am besten repräsentiert oder einen geeigneten Präsentator für Ihre Gehaltsabrechnungsschulungsvideos darstellt, um Ihre Inhalte nachvollziehbar und professionell zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Inhalte und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden visuellen Inhalten aus der Medienbibliothek und wenden Sie Ihre "Branding-Kontrollen" an, um Konsistenz mit den Unternehmensrichtlinien sicherzustellen und mühelos markenspezifische Szenen zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", dann laden Sie Ihre fertigen Gehaltsabrechnungsschulungsvideos herunter und teilen Sie sie, um klare Kommunikation in Ihrer Organisation zu fördern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Gehaltsabrechnungsprozesse vereinfachen

.

Nutzen Sie AI-gestützte Tools, um komplexe Gehaltsabrechnungsverfahren in klare, zugängliche und leicht verständliche Schulungsmodule zu zerlegen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie können HR-Teams effizient Gehaltsabrechnungsschulungsvideos mit AI erstellen?

HeyGen ermöglicht es HR-Teams, Gehaltsabrechnungsschulungsvideos schnell und effizient zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGens AI generiert ansprechende visuelle Inhalte mit realistischen AI-Avataren und AI-Stimmen, die komplexe Gehaltsabrechnungsprozesse leicht verständlich machen.

Kann ich die AI-gesteuerten Videos an das Branding meines Unternehmens für Gehaltsabrechnungssoftware-Anweisungen anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht die vollständige Anpassung Ihrer AI-gesteuerten Videos für Gehaltsabrechnungssoftware-Anweisungen. Sie können markenspezifische Szenen, Logos und spezifische Farben einfügen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schulungsvideos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um klare Kommunikation und Zugänglichkeit in Gehaltsabrechnungsschulungsvideos sicherzustellen?

HeyGen legt großen Wert auf klare Kommunikation und Zugänglichkeit in allen Schulungsvideos. Unsere Plattform generiert automatisch genaue Untertitel mit einem AI-Captions-Generator, sodass alle Mitarbeiter komplexe Gehaltsabrechnungsprozesse leicht nachvollziehen können, unabhängig von ihrem bevorzugten Lernstil oder ihren Zugänglichkeitsbedürfnissen.

Wie macht HeyGen Gehaltsabrechnungsschulungsvideos für Mitarbeiter ansprechender?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um einfachen Text in dynamische und ansprechende visuelle Inhalte für Ihre Schulungsvideos zu verwandeln. Durch die Verwendung vielfältiger AI-Avatare und einer breiten Palette an anpassbaren Vorlagen stellt HeyGen sicher, dass Ihre Gehaltsabrechnungsschulungsvideos die Mitarbeiter fesseln und die Lernretention verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo