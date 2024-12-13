Erstellen Sie Zahlungsworkflow-Videos einfach

Automatisieren Sie Ihre Zahlungsprozesse mit benutzerdefinierten Workflow-Videos. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript, um schnell ansprechende Inhalte zu erstellen.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das sich an Finanzabteilungen von Unternehmen und mittelständische Unternehmen richtet und die Vorteile professioneller Zahlungsworkflow-Videos aufzeigt. Dieses Video sollte einen polierten, unternehmerischen visuellen Stil aufweisen, der ein ansprechendes AI-Avatar und eine klare, autoritative Sprachgenerierung integriert, um komplexe Prozesse mühelos zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für Finanztechnologie-Enthusiasten und Betriebsleiter, das zeigt, wie Sie Ihre Zahlungsprozesse automatisieren können. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und Untertitel, um zu demonstrieren, wie Benutzer ihre Inhalte mit einer energischen, klaren Stimme einfach anpassen können, und bieten Sie visuelle Beispiele für einen optimierten Workflow.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges Einführungsvideo für neue HeyGen-Nutzer, insbesondere für diejenigen, die kostengünstige Lösungen suchen, um die Einfachheit der Erstellung überzeugender Workflow-Videos zu demonstrieren. Verwenden Sie einen zugänglichen, benutzerfreundlichen Interface-Walkthrough-Stil, nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und das Anpassen & Exportieren von Seitenverhältnissen, mit einer freundlichen, instruktiven Stimme, um sie durch den kostenlosen Text-zu-Video-Generator zu führen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Zahlungsworkflow-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Zahlungsprozesse mit ansprechenden, AI-gestützten Workflow-Videos, die komplexe Anweisungen für Ihr Team und Ihre Stakeholder vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben Ihres detaillierten Zahlungsworkflow-Skripts oder wählen Sie eine vorgefertigte Vorlage aus HeyGens Bibliothek, um Ihre Videoinhalte zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von HeyGens AI-Avataren wählen, um Ihre Workflow-Schritte klar zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Integrieren Sie relevante Stockmedien oder laden Sie Ihre eigenen visuellen Elemente hoch, und wenden Sie dann die Logos und Farben Ihrer Marke mit HeyGens Branding-Kontrollen für Konsistenz an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Zahlungsworkflow-Video, generieren Sie automatische Untertitel für Barrierefreiheit und exportieren Sie es dann in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis für nahtloses Teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Prozess-Erklärungen

Erstellen Sie schnell dynamische und ansprechende Videoerklärungen für jeden Zahlungsworkflow, um komplexe Schritte für eine klare Kommunikation zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Zahlungsworkflow-Videos effizient zu erstellen?

HeyGens fortschrittliche AI-Funktionen ermöglichen es Ihnen, schnell ansprechende Zahlungsworkflow-Videos aus Textskripten zu erstellen. Sie können realistische AI-Avatare und professionelle Sprachübertragungen nutzen, um jeden Schritt klar zu erklären, was den Prozess der Videoerstellung nahtlos und professionell macht.

Bietet HeyGen Vorlagen zur Erstellung von Zahlungsworkflow-Videos an?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, die die Erstellung benutzerdefinierter Workflows vereinfachen. Sie können Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen, AI-Avataren und verschiedenen Seitenverhältnissen einfach anpassen, um perfekt zu Ihren Anforderungen an Zahlungsfreigabeworkflows zu passen.

Kann ich einen AI-Sprecher verwenden, um unsere Zahlungsprozesse zu demonstrieren?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von AI-Avataren, die als Ihr AI-Sprecher dienen können und Klarheit und Konsistenz in Ihre Workflow-Videos bringen. Sie sind perfekt geeignet, um komplexe Verfahren wie die Einrichtung von Zahlungsgateways oder die Automatisierung Ihrer Zahlungsprozesse zu erklären.

Was macht HeyGen ideal für die Produktion detaillierter interner Workflow-Videos?

HeyGens leistungsstarke AI-Funktionen, einschließlich des kostenlosen Text-zu-Video-Generators und des AI-Untertitel-Generators, machen es zu einem idealen Werkzeug für die Erstellung von AI-Trainingsvideos. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige Workflow-Videos schnell zu produzieren und die interne Kommunikation und Schulung ohne umfangreiche Produktionsaufwände zu verbessern.

