Erstellen Sie Patienten-Willkommensvideos: Steigern Sie das Patientenengagement
Verwandeln Sie die Patientenaufklärung mit einem KI-Videoersteller, der lebensechte KI-Avatare für ansprechende, personalisierte Nachrichten nutzt.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein informatives 90-sekündiges Patientenaufklärungsvideo für Patienten, die gängige medizinische Verfahren verstehen möchten, und verwenden Sie dabei einen beruhigenden visuellen Stil mit entspannender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" und "Untertitel", um klare Erklärungen und visuelle Hilfsmittel zu präsentieren, die das Verständnis der Patienten verbessern und Ängste reduzieren.
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Onboarding-Video für Patienten, die sich auf ihren ersten Termin vorbereiten, mit einem effizienten, klar gebrandeten und professionellen visuellen Erscheinungsbild. Dieses Video sollte Patienten durch die notwendigen Schritte vor dem Termin führen, indem es HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" für prägnante Botschaften und "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzt, um eine optimale Ansicht auf allen Geräten zu gewährleisten.
Gestalten Sie ein umfassendes zweiminütiges Video für medizinisches Fachpersonal, um neue Klinikprotokolle an Patienten zu kommunizieren, mit einem autoritativen, aber einfühlsamen visuellen und audiovisuellen Stil und leicht verständlichen Grafiken. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "Untertitel", um wichtige Aktualisierungen klar zu vermitteln, Vertrauen zu schaffen und die Einhaltung der Richtlinien durch die Patienten zu gewährleisten.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Vereinfachen Sie die Gesundheitsaufklärung.
Machen Sie komplexe medizinische Informationen für Patienten leicht verständlich, verbessern Sie das Verständnis und die Ergebnisse der Patientenaufklärung.
Steigern Sie das Engagement beim Patienten-Onboarding.
Erhöhen Sie das Engagement und die Informationsspeicherung der Patienten während des Onboarding-Prozesses mit dynamischen, KI-gestützten Videoinhalten.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Patienten-Willkommensvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Videoerstellungstechnologie, einschließlich realistischer KI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um ansprechende Patienten-Willkommensvideos mühelos zu produzieren. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ein professionelles Video mit einem natürlichen KI-Voiceover-System, was den Prozess für medizinisches Fachpersonal erheblich vereinfacht.
Können Gesundheitseinrichtungen ihre Patientenaufklärungsvideos mit HeyGen vollständig branden?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es medizinischem Fachpersonal ermöglichen, nahtlos ihre Logos, spezifische Farben und benutzerdefinierte Schriftarten in alle Patientenaufklärungsvideos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video perfekt mit der etablierten Markenidentität Ihrer Einrichtung übereinstimmt und das Patientenerlebnis verbessert.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für zugängliche Patienten-Onboarding-Videos?
HeyGen generiert automatisch genaue Untertitel für alle Patienten-Onboarding-Videos, um sicherzustellen, dass sie einem breiteren Publikum zugänglich sind. Darüber hinaus ermöglichen die Funktionen zur Seitenverhältnis-Anpassung und zum Exportieren, Videos für verschiedene Plattformen zu optimieren, um Patienten effektiv zu erreichen, wo immer sie Inhalte konsumieren.
Wie schnell können medizinische Einrichtungen Patienten-Erfahrungs-Videos produzieren?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Gesundheitsvideo-Vorlagen und intuitive szenenbasierte Bearbeitungswerkzeuge, die es zu einem unglaublich effizienten Videoersteller für Patientenerfahrungen machen. Medizinisches Fachpersonal kann diese Vorlagen schnell anpassen und Skripte in hochwertige Videos umwandeln, ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.