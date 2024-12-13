4

Step 4

Exportieren für sichere Verteilung

Finalisieren Sie Ihr Bildungsvideo, indem Sie dessen Format und Seitenverhältnis mit HeyGens "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis"-Funktionen optimieren. Bereiten Sie Ihre Inhalte für sichere Plattformen vor und stellen Sie sicher, dass sie `HIPAA Ready` für den Schutz der Privatsphäre von Patienten und die konforme Verteilung sind.