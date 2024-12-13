Erstellen Sie Partner-Schulungsvideos mit KI: Steigern Sie das Engagement
Ermöglichen Sie Ihren Partnern ansprechende Schulungsvideos. Erstellen Sie wirkungsvolle Inhalte schneller mit HeyGens KI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Mikrolernvideo für bestehende Partner, das ein neues Feature-Update demonstriert. Dieses Video sollte einen modernen, schnellen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einer freundlichen, artikulierten KI-Avatar-Stimme verwenden. Setzen Sie HeyGens KI-Avatare ein, um den Präsentator sofort zum Leben zu erwecken.
Erstellen Sie ein detailliertes 90-Sekunden-„How-to“-Schulungsvideo für Partner, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur komplexen Softwareintegration bietet. Der visuelle Stil sollte lehrreich sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen, begleitet von einer ruhigen, erklärenden Stimme. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.
Erzeugen Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video zur Partnerbefähigung, das eine kürzliche Erfolgsgeschichte hervorhebt und die wichtigsten strategischen Vorteile für das kommende Quartal darstellt. Dieses Video erfordert einen eleganten, motivierenden visuellen Stil mit optimistischer Hintergrundmusik und professionellen, leicht lesbaren Untertiteln. Implementieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit für alle Partner zu maximieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Skalieren Sie das globale Partnertraining.
Produzieren Sie schnell vielfältige Schulungsinhalte, um Partner weltweit einzuarbeiten und weiterzubilden und so Ihre Marktreichweite mühelos zu erweitern.
Verbessern Sie das Engagement im Partnertraining.
Nutzen Sie KI, um dynamische, personalisierte Schulungsvideos zu erstellen, die Partner fesseln und das Wissen erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Partner-Schulungsvideos verbessern?
HeyGen, Ihr KI-Schulungsvideo-Generator, revolutioniert die Erstellung von Partner-Schulungsvideos durch den Einsatz von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Schulungsinhalte schnell zu produzieren, was die Partnerbefähigung effektiver und effizienter macht.
Unterstützt HeyGen die Erstellung konsistenter Online-Schulungsvideos für globale Partner?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, Lernerfahrungen mit konsistenten, hochwertigen Online-Schulungsvideos zu standardisieren. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, Vorlagen und Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um Einheitlichkeit in all Ihren Partner-Schulungsprogrammen zu gewährleisten, unabhängig vom Standort.
Welche Art von Schulungsinhalten kann mit den KI-Funktionen von HeyGen entwickelt werden?
HeyGens KI-Kurs-Ersteller befähigt Sie, eine breite Palette ansprechender Schulungsinhalte zu entwickeln, von Mikrolernmodulen und Onboarding-Videos bis hin zu detaillierten Produktdemos und How-to-Schulungsvideos. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung personalisierter, videobasierter Lernmaterialien für all Ihre Schulungsbedürfnisse.
Wie hilft HeyGen, die Zeit und Kosten bei der Produktion von Schulungsvideos zu reduzieren?
HeyGen hilft erheblich, Kosten und Ressourcen zu sparen, indem es Skripte in professionelle Schulungsvideos mit KI-Avataren und Voiceovers verwandelt und die Komplexität der traditionellen Videobearbeitung eliminiert. Diese Effizienz ermöglicht es Ihnen, hochwertige Schulungsvideos viel schneller und zu einem Bruchteil der Kosten zu erstellen.