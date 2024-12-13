Erstellen Sie Partner-Schulungsvideos mit KI: Steigern Sie das Engagement

Ermöglichen Sie Ihren Partnern ansprechende Schulungsvideos. Erstellen Sie wirkungsvolle Inhalte schneller mit HeyGens KI-Avataren.

355/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Mikrolernvideo für bestehende Partner, das ein neues Feature-Update demonstriert. Dieses Video sollte einen modernen, schnellen visuellen Stil mit klaren Grafiken und einer freundlichen, artikulierten KI-Avatar-Stimme verwenden. Setzen Sie HeyGens KI-Avatare ein, um den Präsentator sofort zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein detailliertes 90-Sekunden-„How-to“-Schulungsvideo für Partner, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur komplexen Softwareintegration bietet. Der visuelle Stil sollte lehrreich sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen, begleitet von einer ruhigen, erklärenden Stimme. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine konsistente und hochwertige Erzählung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Erzeugen Sie ein inspirierendes 30-Sekunden-Video zur Partnerbefähigung, das eine kürzliche Erfolgsgeschichte hervorhebt und die wichtigsten strategischen Vorteile für das kommende Quartal darstellt. Dieses Video erfordert einen eleganten, motivierenden visuellen Stil mit optimistischer Hintergrundmusik und professionellen, leicht lesbaren Untertiteln. Implementieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit für alle Partner zu maximieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Partner-Schulungsvideos erstellt

Produzieren Sie effizient hochwertige, ansprechende Schulungsinhalte für Ihre Partner, um konsistente Botschaften und beschleunigtes Lernen sicherzustellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript und Ihre visuellen Inhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Schulungsskripts. Nutzen Sie dann HeyGens KI-Avatare und eine reichhaltige Medienbibliothek, um Ihr Skript mit überzeugenden visuellen Inhalten zum Leben zu erwecken und die Grundlage für effektive Schulungsinhalte zu schaffen.
2
Step 2
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie die Markenkonsistenz in all Ihren Schulungsmaterialien sicher. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren und professionelle und ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die bei Ihren Partnern Anklang finden.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Elemente hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Zugänglichkeit für Ihre Partner. Nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um automatisch Text zu Ihrem Video hinzuzufügen, damit Ihre Online-Schulungsvideos umfassend und für alle Lernenden leicht nachvollziehbar sind.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo für den Einsatz. Wählen Sie die optimalen Größenanpassungs- und Exportoptionen, um sie an Ihre gewünschte Plattform anzupassen, und teilen Sie dann Ihre fertigen Inhalte einfach, um Ihre Partner-Schulungsprogramme zu stärken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Inhalte zur Vertriebsbefähigung

.

Rüsten Sie Partner mit überzeugenden, KI-generierten Videos von Kundenerfolgsgeschichten aus, um ihre Verkaufsgespräche und Produktkenntnisse zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Partner-Schulungsvideos verbessern?

HeyGen, Ihr KI-Schulungsvideo-Generator, revolutioniert die Erstellung von Partner-Schulungsvideos durch den Einsatz von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Dies ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Schulungsinhalte schnell zu produzieren, was die Partnerbefähigung effektiver und effizienter macht.

Unterstützt HeyGen die Erstellung konsistenter Online-Schulungsvideos für globale Partner?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Unternehmen, Lernerfahrungen mit konsistenten, hochwertigen Online-Schulungsvideos zu standardisieren. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, Vorlagen und Größenanpassungen im Seitenverhältnis, um Einheitlichkeit in all Ihren Partner-Schulungsprogrammen zu gewährleisten, unabhängig vom Standort.

Welche Art von Schulungsinhalten kann mit den KI-Funktionen von HeyGen entwickelt werden?

HeyGens KI-Kurs-Ersteller befähigt Sie, eine breite Palette ansprechender Schulungsinhalte zu entwickeln, von Mikrolernmodulen und Onboarding-Videos bis hin zu detaillierten Produktdemos und How-to-Schulungsvideos. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung personalisierter, videobasierter Lernmaterialien für all Ihre Schulungsbedürfnisse.

Wie hilft HeyGen, die Zeit und Kosten bei der Produktion von Schulungsvideos zu reduzieren?

HeyGen hilft erheblich, Kosten und Ressourcen zu sparen, indem es Skripte in professionelle Schulungsvideos mit KI-Avataren und Voiceovers verwandelt und die Komplexität der traditionellen Videobearbeitung eliminiert. Diese Effizienz ermöglicht es Ihnen, hochwertige Schulungsvideos viel schneller und zu einem Bruchteil der Kosten zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo