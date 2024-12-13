Erstellen Sie Partner-Erfolgsvideos, die Engagement fördern

Steigern Sie die Wirkung Ihres Partnerprogramms und erzielen Sie langfristigen Erfolg, indem Sie ansprechende Inhalte mit HeyGens AI-Avataren erstellen.

351/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 60-Sekunden-Erklärvideo für Leiter von Partnerschaften, das zeigt, wie man ein wirklich skalierbares Partnererlebnis durch effektive Vereinfachung des Empfehlungsmanagements aufbaut. Dieses Video sollte einen sauberen, infografikartigen visuellen Ansatz mit einer autoritativen Stimme verwenden und HeyGens AI-Avatare nutzen, um komplexe Informationen klar und ansprechend zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Orientierungsvideo für neue Partner, das wesentliche Best Practices für den Erfolg in den ersten 90 Tagen skizziert. Der visuelle Stil sollte freundlich und einladend sein, mit klaren, schrittweisen Animationen, ergänzt durch eine warme und ermutigende Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um sie anzuleiten, wie sie die verfügbaren Inhalte und Ressourcen am besten nutzen können.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 50-Sekunden-Video für Marketingteams vor, die Partnerschaften unterstützen, das die Reise zur Erstellung überzeugender Partner-Erfolgsvideos von der ersten Idee bis zur Produktion illustriert. Dieses Video sollte eine dynamische Montage von visuellen Elementen mit mitreißender Musik enthalten und zeigen, wie HeyGens Vorlagen und Szenen den gesamten kreativen Prozess zur Entwicklung wirkungsvoller Inhalte beschleunigen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Partner-Erfolgsvideos erstellt

Produzieren Sie schnell überzeugende Partner-Erfolgsgeschichten, um ein florierendes Partner-Ökosystem zu fördern und Engagement mit professionellen, skalierbaren Videoinhalten zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript für die Produktion
Skizzieren Sie Ihre überzeugende Partner-Erfolgsgeschichte. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in eine dynamische Videoerzählung zu verwandeln, die bereit für die Produktion ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren ansprechenden AI-Avatar
Wählen Sie den perfekten AI-Avatar, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Passen Sie deren Erscheinungsbild an Ihre Marke an, um ein professionelles und einprägsames Partnererlebnis zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie konsistentes Branding an
Stärken Sie Ihre Markenidentität, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben. Dies stellt visuelle Konsistenz in all Ihren Partnerprogrammerfolgsgeschichten sicher.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Bereiten Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit HeyGens Funktion zum Ändern des Seitenverhältnisses und Exportieren vor. Verteilen Sie Ihr endgültiges Partner-Erfolgsvideo, um die Reichweite in Ihrem Partner-Ökosystem zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie ansprechende Partnerinhalte

.

Erstellen Sie schnell teilbare Social-Media-Videos und Clips, um den Partnererfolg zu verstärken und das Bewusstsein und Engagement für das Programm zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Partner-Erfolgsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Partner-Erfolgsvideos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen. Dies rationalisiert den Prozess von der Idee bis zur Produktion und ermöglicht es Ihnen, schnell hochwertige Videoinhalte zu liefern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um das Partnerengagement zu steigern und Erlebnisse zu skalieren?

HeyGen bietet Funktionen wie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, Vorlagen und Voiceover-Generierung, die es Ihnen ermöglichen, Videoinhalte für ein skalierbares Partnererlebnis zu personalisieren. Diese Tools helfen, das Engagement in Ihrem Partner-Ökosystem zu fördern.

Kann HeyGen bei der Entwicklung von Videoressourcen für unser Partnerprogramm helfen?

Absolut, HeyGen ist ideal für die Entwicklung umfassender Videoressourcen für Ihr Partnerprogramm. Sie können die Medienbibliothek und die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um konsistente, markengerechte Inhalte einfach zu produzieren.

Unterstützt HeyGen Best Practices für die Erstellung von Partner-Erfolgsvideos?

HeyGen unterstützt Best Practices für den Erfolg, indem es Tools wie Untertitel, AI-Avatare und einfaches Ändern des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen bietet. Dies stellt sicher, dass Ihre Partnerkommunikation langfristigen Erfolg fördert und mit Ihrer gesamten Partnererlebnisstrategie übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo