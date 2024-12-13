Erstellen Sie Partner Enablement Videos mit AI

Erstellen Sie schnell ansprechende Partner-Schulungsvideos mit AI-Avataren, um Onboarding und Verkauf zu fördern und Zeit und Ressourcen zu sparen.

467/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 2-minütiges Update-Video für bestehende Partner, um eine kürzlich erfolgte komplexe Produktverbesserung zu erklären. Verwenden Sie eine moderne visuelle Ästhetik mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, die aus Ihren anpassbaren Skripten über Text-zu-Video aus Skript generiert werden, und sorgen Sie für Klarheit durch Untertitel. Der Ton sollte ein energetisches Voiceover sein, das die Partner Enablement-Bemühungen proaktiv und informiert hält.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein überzeugendes 2-minütiges Schulungsvideo für verkaufsorientierte Partner vor, das Best Practices für die Präsentation einer neuen Lösung veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte motivierend und informativ wirken, indem sie die Unterstützung durch eine vielfältige Medienbibliothek/Stock nutzt, um ein szenariobasiertes Narrativ zu erstellen. Liefern Sie den Inhalt mit einem selbstbewussten und autoritären Ton, indem Sie Vorlagen & Szenen für eine schnelle Zusammenstellung nutzen, was zu ansprechenden Videos führt, die die Leistung steigern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein lebhaftes 45-sekündiges Werbevideo für potenzielle Partner, das die wichtigsten Vorteile der Teilnahme an unserem Vertriebsprogramm hervorhebt. Dieses kurze Video sollte lebendige Grafiken und eine prägnante Botschaft enthalten, die von AI-Avataren für eine ansprechende Präsentation unterstützt wird. Stellen Sie sicher, dass das Endergebnis für verschiedene soziale Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, was es kosteneffektiv macht, Partner Enablement-Videos über mehrere Kanäle hinweg zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Partner Enablement Videos erstellt

Produzieren Sie schnell hochwertige, ansprechende Partner-Schulungs- und Onboarding-Videos mit AI, um Ihren Enablement-Prozess für maximale Wirkung zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie einfach Ihre Videoinhalte oder fügen Sie Ihr vorhandenes Material in HeyGen ein. Nutzen Sie die Funktion "Text-zu-Video aus Skript", um sofort die Grundlage für Ihre Partner Enablement Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an "AI-Avataren", die als Ihre virtuellen Präsentatoren dienen. Diese ansprechenden AI-Avatare sorgen für eine professionelle und konsistente Übermittlung Ihrer Botschaft an die Partner.
3
Step 3
Visuelle Elemente & Branding anwenden
Passen Sie Ihr Video mit dynamischen "Vorlagen & Szenen" an und integrieren Sie die spezifischen Farben und das Logo Ihrer Marke. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte visuell ansprechend sind und mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und nutzen Sie "Anpassungen des Seitenverhältnisses & Exporte", um Ihr Video für jede Plattform bereitzustellen. Teilen Sie Ihre professionellen Partner-Onboarding-Videos mühelos mit Ihrem gesamten Partnernetzwerk.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Partner mit Erfolgsgeschichten stärken

.

Bieten Sie Partnern überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgsgeschichten, um ihre Verkaufspräsentationen und Marketingbemühungen zu stärken.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung hochwertiger Partner Enablement Videos helfen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, ansprechende Partner Enablement Videos direkt aus einem Skript effizient zu erstellen. Dies vereinfacht die Produktion von professionellen Partner-Schulungsinhalten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass Partner-Schulungsvideos den Markenrichtlinien entsprechen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Logos, Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in ihre Partner-Schulungsvideos zu integrieren. Mit anpassbaren Vorlagen und einer reichhaltigen Medienbibliothek können Sie mühelos eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Optionen für globale Partner-Onboarding-Videos?

Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Voiceover-Generierung und automatische Untertitel, was es einfach macht, Ihre Partner-Onboarding-Videos für ein globales Publikum zu lokalisieren. Dies gewährleistet Zugänglichkeit und Verständnis in verschiedenen Regionen.

Welche Export- und Seitenverhältnisoptionen stehen für von HeyGen generierte AI-Trainingsvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet flexible Anpassungen des Seitenverhältnisses und verschiedene Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Trainingsvideos für verschiedene Plattformen und Geräte optimiert sind. Dies macht das Teilen Ihrer Inhalte für die Partner-Schulung nahtlos und effektiv.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo