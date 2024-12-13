Erstellen Sie Schulungsvideos für papierlose Workflows mit AI

Verwandeln Sie Ihr Training mit AI-Avataren in professionellen, ansprechenden Inhalt.

446/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video für Vertriebsleiter, das darauf abzielt, das Vertriebstraining zu verbessern, indem effiziente papierlose Prozesse demonstriert werden. Visuell sollte es modern und ansprechend sein, mit markenspezifischen Szenen und lebhaften Stockmedien aus der Bibliothek, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik und präzise Untertitel für Barrierefreiheit. Dies wird sicherstellen, dass jeder Vertriebsprofi die Details des neuen Workflows versteht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Customer Success Manager, das sich darauf konzentriert, wie AI-gestützte Tools den Kundenerfolg durch aktualisierte papierlose Verfahren steigern. Das Video sollte einen freundlichen und klaren visuellen Stil annehmen, mit einem zugänglichen AI-Avatar und einer warmen Stimme, um schnelle, wesentliche Updates zu liefern und konsistenten Kundensupport zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein innovatives 60-sekündiges Video für diejenigen, die digitale Strategien stärken möchten, und veranschaulichen Sie, wie man Schulungsvideos für papierlose Workflows erstellt. Dieses Video sollte vielfältige Vorlagen und Szenen enthalten, die verschiedene AI-Avatare zeigen, die komplexe Schritte erklären, wobei der gesamte Inhalt aus einem einfachen Skript erstellt wird, das an verschiedene Seitenverhältnisse für die plattformübergreifende Verteilung anpassbar ist. Betonen Sie die Einfachheit der Nutzung einer Vorlage für Schulungsvideos zu papierlosen Workflows, um die Erstellung zu beschleunigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Schulungsvideos für papierlose Workflows erstellt

Verwandeln Sie Ihre komplexen papierlosen Workflows schnell und effizient in klare, ansprechende Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools, um das Verständnis und die Akzeptanz zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres umfassenden Skripts für das Training zu papierlosen Workflows. Nutzen Sie eine Vorlage für Schulungsvideos zu papierlosen Workflows, um die Strukturierung der Inhalte zu vereinfachen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Schritte abgedeckt sind, und legen Sie eine solide Grundlage für Ihre professionellen Schulungsvideos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar als Ihren AI-Sprecher auswählen. Diese AI-Avatare vermitteln Ihre Botschaft mit realistischen Ausdrücken, was Ihr Training ansprechender und persönlicher macht, ohne dass ein menschlicher Moderator erforderlich ist.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Sprachaufnahmen und visuelle Elemente hinzu
Erstellen Sie hochwertige AI-Sprachaufnahmen direkt aus Ihrem Skript in mehreren Sprachen und integrieren Sie markenspezifische Szenen, um sich mit der Identität Ihres Unternehmens abzustimmen. Verbessern Sie die Zugänglichkeit, indem Sie automatisch Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für alle Lernenden klar ist.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihre Schulungsvideos zu papierlosen Workflows, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihre fertigen professionellen Schulungsvideos, um das Onboarding zu optimieren, das Vertriebstraining zu verbessern oder den Kundenerfolg in Ihrer Organisation zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Workflow-Themen

.

Erklären Sie komplexe papierlose Workflow-Prozesse klar und verbessern Sie das Verständnis in Ihrer Organisation durch zugängliche AI-generierte Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos für papierlose Workflows helfen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos professionelle Schulungsvideos für papierlose Workflows mit fortschrittlichen AI-gestützten Tools zu erstellen. Mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren markenspezifischen Szenen können Sie ansprechende Inhalte schnell und effizient produzieren, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Welche Geschäftsbereiche profitieren am meisten von HeyGens AI-Video-Funktionen?

HeyGens AI-Videoplattform ist ideal für verschiedene Abteilungen, die das Onboarding optimieren, das Vertriebstraining verbessern und den Kundenerfolg steigern möchten. HR-Teams, Vertriebsleiter und Customer Success Manager können alle HeyGens AI-gestützte Tools nutzen, um digitale Strategien mit hochwertigen, professionellen Schulungsvideos zu stärken.

Bietet HeyGen Vorlagen, um die Erstellung professioneller Schulungsvideos zu vereinfachen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen, einschließlich Optionen für Schulungsvideos zu papierlosen Workflows, um die Inhaltserstellung zu vereinfachen. Diese Vorlagen, kombiniert mit AI-Sprachaufnahmen und der Möglichkeit, markenspezifische Szenen anzupassen, machen die Produktion professioneller Schulungsvideos für jeden zugänglich.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Sprachaufnahmen die Schulungsinhalte?

HeyGens AI-Avatare fungieren als Ihr AI-Sprecher und liefern klare und konsistente Botschaften, ohne dass Schauspieler oder ein Studio benötigt werden. In Kombination mit natürlich klingenden AI-Sprachaufnahmen und automatischen Untertiteln sorgen diese Funktionen dafür, dass Ihre professionellen Schulungsvideos hochgradig ansprechend und für alle Lernenden zugänglich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo