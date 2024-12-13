HeyGens AI-Avatare fungieren als Ihr AI-Sprecher und liefern klare und konsistente Botschaften, ohne dass Schauspieler oder ein Studio benötigt werden. In Kombination mit natürlich klingenden AI-Sprachaufnahmen und automatischen Untertiteln sorgen diese Funktionen dafür, dass Ihre professionellen Schulungsvideos hochgradig ansprechend und für alle Lernenden zugänglich sind.