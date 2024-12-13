HeyGen vereinfacht die Produktion von Sicherheitsvideos, indem Sie vollständige Videos direkt aus Ihrem Skript mit AI generieren können. Mit Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung, AI-Avataren und integrierter Voiceover-Generierung übernimmt HeyGen die aufwendigen Aufgaben der Filmproduktion und Nachbearbeitung, sodass Sie schnell kurze Sicherheitsvideos für verschiedene Schulungsbedürfnisse erstellen können.