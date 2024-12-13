Erstellen Sie Videos zu organisatorischen Werten, die Ihr Team inspirieren
Operationalisieren Sie Ihre Werte und bauen Sie eine mutige Kultur auf. Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in ansprechende Videos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie einen 30-sekündigen Motivationsclip, der sich an alle Mitarbeiter und Neueinstellungen richtet und zeigt, wie das Leben nach den Werten eine wirklich mutige Kultur fördert. Gestalten Sie dieses Video mit dynamischen, ansprechenden Visuals, fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen AI-Avatar-Präsentation, indem Sie HeyGens AI-Avatare und diverse Vorlagen & Szenen für ein überzeugendes und unvergessliches Erlebnis nutzen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für Recruiter und Einstellungsmanager zur Identifizierung der kulturellen Passung während des Einstellungsprozesses, wobei etablierte Verhaltensstandards betont werden. Verwenden Sie ein Interview-Style-Setup mit On-Screen-Text, der wichtige Punkte hervorhebt, ergänzt durch ein klares und prägnantes Voiceover, und nutzen Sie HeyGens Untertitel/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante Visuals zu nutzen.
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Anleitungsvideo für Abteilungsleiter und Projektleiter, das zeigt, wie organisatorische Werte produktive Entscheidungsfindungen leiten können und Anleitungen gibt, wie sie ihre Mitarbeiter effektiv schulen können. Dieses Video sollte Infografik-Style-Animationen, ein professionelles Voiceover und subtile Hintergrundmusik enthalten, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und effizienten Text-zu-Video aus Skript-Funktionen.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung durch AI.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter, indem Sie überzeugende AI-Videos erstellen, um über organisatorische Werte und Verhaltensweisen zu schulen.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Produzieren Sie wirkungsvolle Schulungsinhalte zu Werten, die alle Mitarbeiter mit konsistenten Verhaltensstandards und kulturellen Erwartungen erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen helfen, Videos zu organisatorischen Werten zu erstellen, die bei den Mitarbeitern Anklang finden?
HeyGen ermöglicht es Organisationen, schnell Videos zu organisatorischen Werten mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Dies gewährleistet eine konsistente Kommunikation der Kernprinzipien und hilft den Mitarbeitern, die Werte durch ansprechende Inhalte zu verstehen und zu leben.
Welche Rolle spielen HeyGens AI-Avatare bei der effektiven Operationalisierung von organisatorischen Werten?
HeyGens AI-Avatare bieten ein konsistentes und professionelles Gesicht für die Übermittlung von Botschaften, was entscheidend für die Operationalisierung von organisatorischen Werten ist. Sie ermöglichen skalierbare Schulungen und Kommunikation, die den Mitarbeitern helfen, lehrbare und beobachtbare Verhaltensweisen zu erlernen, die diese Werte verkörpern.
Kann HeyGen dabei helfen, spezifische, beobachtbare Verhaltensweisen zu definieren und zu kommunizieren, die mit Unternehmenswerten verbunden sind?
Ja, HeyGen erleichtert die Kommunikation spezifischer, beobachtbarer Verhaltensweisen, indem es Benutzern ermöglicht, Skripte in Videos zu verwandeln, die die erwarteten Verhaltensstandards klar veranschaulichen. Dies hilft, organisatorische Werte zu verstärken und produktive Entscheidungsfindungen im Team zu leiten.
Wie unterstützt HeyGen den Aufbau einer mutigen Kultur durch die Verstärkung von organisatorischen Werten?
HeyGen hilft, eine mutige Kultur zu fördern, indem es ein leistungsstarkes Werkzeug für die konsistente Kommunikation und Verstärkung von organisatorischen Werten bietet. Durch die Erstellung ansprechender Videoinhalte können Organisationen effektiv Menschen zur Einhaltung gemeinsamer Standards verpflichten und die kulturelle Passung während der Einstellung stärken.