Erstellen Sie Videos mit organisatorischen Updates mit AI
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung mit attraktiven Unternehmensvideos. Verwandeln Sie Ihren Text nahtlos in hochwertige Videos mit unserer Text-zu-Video-Funktion.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges attraktives Video, das einen kürzlich erzielten Teamerfolg präsentiert und sich an Teamleiter und Abteilungsleiter richtet. Verwenden Sie dynamische Motion Graphics und inspirierende Hintergrundmusik, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen, wobei HeyGen's Voiceover-Generierung eine klare und wirkungsvolle Erzählung für diese interne Erfolgsgeschichte sicherstellt.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Unternehmensvideo, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder Initiative vorstellt, speziell für neue Mitarbeiter während ihres Onboarding-Prozesses. Dieses Video erfordert einen sauberen, professionellen visuellen Stil, der reale Szenarien oder relevantes Stockmaterial mit warmem, einladendem Audio kombiniert und HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um einen reichen visuellen Kontext zu bieten.
Erstellen Sie ein informatives 90-sekündiges Video, das eine vierteljährliche Leistungszusammenfassung für interne Stakeholder und das Management präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant sein und Infografik-ähnliche Motion Graphics sowie einen optimistischen, professionellen Audiotrack enthalten. Stellen Sie Klarheit und Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicher, indem Sie HeyGen's Untertitel/Captions integrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie die Mitarbeiterbindung mit AI-Video.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung von organisatorischen Updates und Schulungsinhalten für eine bessere Mitarbeiterbindung.
Skalieren Sie interne Kommunikation und Schulung.
Produzieren Sie effizient umfassende Schulungsmodule und unternehmensweite Ankündigungen, um alle Mitarbeiter zu informieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Videoinhalte kreativ verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, attraktive Videoinhalte zu erstellen, indem es AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Seine umfangreichen Vorlagen und Branding-Kontrollen erleichtern fesselndes Storytelling und einzigartige visuelle Effekte, die Ihre kreative Vision mühelos zum Leben erwecken.
Welche Arten von Unternehmensvideos kann ich mit HeyGen erstellen?
HeyGen eignet sich perfekt zur Erstellung wirkungsvoller Unternehmensvideos, einschließlich Videos mit organisatorischen Updates und umfassenden Schulungsvideos. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Voiceover-Generierung stellt HeyGen sicher, dass Audio und Video von hoher Qualität sind, um eine effektive Mitarbeiterbindung in realen Szenarien zu gewährleisten.
Unterstützt HeyGen die Produktion von Audio und Video in hoher Qualität?
Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein hochwertiger Videomacher zu sein, der außergewöhnliche visuelle und auditive Qualität liefert. Mit fortschrittlichen AI-Avataren, präziser Text-zu-Video-Funktion und robuster Voiceover-Generierung stellt HeyGen sicher, dass Ihr Output professionell ist und klares Audio sowie scharfes Video bietet.
Kann HeyGen mir helfen, gebrandete Videos effizient zu erstellen?
Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach in jedes Video zu integrieren. Sie können effizient visuell ansprechende Inhalte mit vorgefertigten Vorlagen und einer reichhaltigen Medienbibliothek erstellen, die eine konsistente Markenpräsenz für Titel und Thumbnails in all Ihren attraktiven Videoinhalten sicherstellt.