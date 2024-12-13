Organisationsvideos mit AI-Geschwindigkeit erstellen
Ermöglichen Sie Ihren Teams kontinuierliche Verbesserung, indem Sie Skripte schnell in ansprechende Videos umwandeln mit Text-zu-Video aus dem Skript.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo, das eine neue agile Prozessverbesserungsinitiative den Operationsteams erklärt. Das Video sollte dynamische, schrittweise Animationen mit einer freundlichen, ermutigenden Stimme enthalten, um einen ansprechenden visuellen und auditiven Stil zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass das Video den überarbeiteten Arbeitsablauf klar demonstriert, indem anpassbare Szenen für ein besseres Verständnis unter den internen Mitarbeitern verwendet werden.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Informationsvideo für alle Mitarbeiter, das die neuesten Updates der Cybersicherheitsprotokolle erklärt, als Beispiel für AI-gesteuerte Videos zur Verbesserung der internen Kommunikation. Der visuelle und auditive Stil sollte modern, klar und erklärend sein, mit Infografiken und einem lebhaften professionellen Sprachtrack, um das Engagement aufrechtzuerhalten. Dieses Video muss Untertitel für die Zugänglichkeit in verschiedenen Abteilungen enthalten.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Video speziell für Entwickler und Ingenieure, das neue Best Practices beim Codieren oder ein schnelles Update der technischen Dokumentation umreißt. Der visuelle Stil sollte direkt und sehr prägnant sein, mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und relevanten Grafiken, gepaart mit einer präzisen, artikulierten Stimme. Diese Aufforderung erfordert die Nutzung der Voiceover-Generierungsfähigkeit von HeyGen, um wichtige Informationen effizient an ein technisches Publikum zu übermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Lern- und Entwicklungsprogramme erweitern.
Entwickeln Sie schnell umfangreiche Schulungskurse und Materialien, um ein breiteres internes Publikum effektiv zu schulen.
Mitarbeiterschulung und -entwicklung verbessern.
Nutzen Sie AI, um ansprechende Schulungsvideos zu erstellen, die die Mitarbeiterbeteiligung und das Wissensbewusstsein erheblich verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Organisationsvideos?
HeyGen ermöglicht es Nutzern, Organisationsvideos effizient mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert ansprechende AI-gesteuerte Videos mit professionellen Voiceovers, was die Produktion von Prozessverbesserungs- und Trainingsvideos erheblich beschleunigt.
Kann ich das Erscheinungsbild und das Branding meiner HeyGen-Organisationsvideos anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen durch anpassbare Szenen und diverse Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Organisationsvideos perfekt zu Ihrer Marke passen. Sie können auch Branding-Elemente wie Logos und spezifische Farbschemata für ein konsistentes Erscheinungsbild integrieren.
Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Zugänglichkeit für AI-Trainingsvideos?
HeyGen priorisiert die Zugänglichkeit Ihrer AI-Trainingsvideos, indem es automatisch genaue Untertitel generiert und eine breite Palette von Voiceovers anbietet. Diese technischen Funktionen stellen sicher, dass Ihre Prozessverbesserungs- und Mitarbeiterengagement-Inhalte von einem vielfältigen Publikum leicht verstanden werden.
Wie profitieren die AI-Sprecherfähigkeiten von HeyGen das Mitarbeiterengagement?
Die AI-Sprecherfähigkeiten von HeyGen sind entscheidend für die Förderung des Mitarbeiterengagements und der kontinuierlichen Verbesserung. Durch die Bereitstellung eines konsistenten und professionellen AI-Avatars können Sie wichtige Botschaften und Trainingsvideos effektiv übermitteln und Teams mit klarer und ansprechender Kommunikation stärken.