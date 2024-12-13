Erstellen Sie ganz einfach Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit

Bildung von Schülern und Kindern zur digitalen Sicherheit leicht gemacht. Verwandeln Sie Ihre Unterrichtspläne in überzeugende Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Kurzvideo für Schüler der Mittelstufe, das das ernste Thema Cybermobbing beleuchtet und praktische Ratschläge gibt, wie man darauf reagieren und Hilfe suchen kann. Das Video sollte moderne, einfühlsame Grafiken und eine klare, unterstützende Erzählung verwenden, die effizient mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion generiert werden kann, um eine genaue und wirkungsvolle Botschaft zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für Eltern, das wesentliche Online-Datenschutzeinstellungen auf verschiedenen Plattformen entmystifiziert. Dieses Video sollte einen professionellen und beruhigenden visuellen Stil annehmen, mit einer ruhigen, autoritativen Stimme, die durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, um die Schritte zum Schutz von Familiendaten klar zu erklären, mit Fokus auf praktische Anwendung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Bildungs-Video für Pädagogen, das bewährte Praktiken für die Sicherheit in sozialen Medien im Klassenzimmer und in professionellen Umgebungen umreißt. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um komplexe Informationen klar mit illustrativen Grafiken und einem professionellen, ansprechenden Ton zu präsentieren, und bieten Sie umsetzbare Einblicke, die Lehrer ihren Schülern vermitteln können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit funktioniert

Ermächtigen Sie Schüler, Pädagogen und Eltern mit ansprechenden Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit, die einfach mit HeyGens leistungsstarken AI-Tools erstellt werden, um digitale Sicherheit zu fördern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und das Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von AI-Avataren und der Eingabe Ihres Bildungsskripts für Themen wie Grundlagen der Online-Sicherheit. HeyGen wandelt Ihren Text in ein Video um und schafft die Grundlage für klare Kommunikation zur Erstellung von Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Voiceover hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit relevanten Bildern oder Clips aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Konzepte wie Phishing oder das Erstellen starker Passwörter zu veranschaulichen. Erzeugen Sie dynamische Voiceovers, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Untertitel an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Bildungsinhalt mit den Richtlinien der Schule oder des Programms übereinstimmt, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden. Fügen Sie genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und Datenschutzeinstellungen für alle Lernenden zu erklären.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Sobald Ihr Online-Sicherheitsleitfaden perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr Video einfach im gewünschten Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen, bereit, Kinder und Schüler durch umfassendes Online-Training zu unterrichten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe digitale Sicherheitsthemen für Schüler

Erklären Sie herausfordernde Konzepte wie Cybermobbing und Phishing durch leicht verständliche, AI-generierte Bildungs-Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Pädagogen dabei helfen, ansprechende Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, ansprechende Bildungs-Videos zur Online-Sicherheit effizient zu erstellen. Mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus einem Skript können Sie problemlos professionellen Inhalt produzieren, um Schülern wichtige Konzepte der Online-Sicherheit zu vermitteln.

Welche Arten von digitalen Sicherheitsthemen können mit HeyGen abgedeckt werden?

HeyGen ermöglicht eine umfassende Abdeckung verschiedener digitaler Sicherheitsthemen. Sie können Videos erstellen, die wichtige Konzepte wie das Erkennen von Phishing-Versuchen, die Bedeutung von starken Passwörtern, die Sicherheit in sozialen Medien und die Verhinderung von Cybermobbing für alle Zielgruppen erklären.

Kann HeyGen Online-Sicherheitsinhalte für verschiedene Altersgruppen wie Kinder und Schüler anpassen?

Absolut, HeyGens vielseitige Plattform ermöglicht die Anpassung von Online-Sicherheitsinhalten für verschiedene Altersgruppen, einschließlich Kinder und Schüler. Sie können Unterrichtspläne und visuelle Stile anpassen, um effektiv auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und eine wirkungsvolle digitale Sicherheitsbildung zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen effizientes Online-Training für das Bewusstsein für Cyber-Sicherheit?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, effizientes Online-Training für ein starkes Bewusstsein für Cyber-Sicherheit zu unterstützen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende Module für Pädagogen, Eltern oder Mitarbeiter zu entwickeln und ihr Verständnis für Cyber-Sicherheitspraktiken zu verbessern.

