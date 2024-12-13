HeyGen nutzt AI, um die Erzählkunst und Inhaltserstellung für Ihre Online-Kursvideos zu verbessern. Durch die direkte Umwandlung von Skripten in fesselnde Videos mit AI-Avataren ermöglicht HeyGen Pädagogen, sich auf die Vermittlung reicher Erzählungen und Konzepte zu konzentrieren, was es einfacher macht, Videos für Online-Kurse zu erstellen, die Lernende fesseln.