Erstellen Sie Onboarding-Erlebnisvideos, die neue Mitarbeiter begeistern
Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos und Willkommensbotschaften für neue Mitarbeiter mit KI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges professionelles Onboarding-Video, das für alle neuen Mitarbeiter gedacht ist und als prägnanter Leitfaden für den ersten Tag zu wichtigen Logistik- und internen Systemen dient. Dieses fokussierte Schulungsvideo sollte eine klare, Erklärvideo-Ästhetik mit deutlichem On-Screen-Text und einer ruhigen, leitenden Stimme verwenden, um Informationen effektiv zu vermitteln, ergänzt durch Untertitel für ein universelles Verständnis, alles mithilfe von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges, energiegeladenes Willkommensvideo, das speziell für neue Mitarbeiter in einer bestimmten Abteilung, wie einem kreativen Marketingteam oder einer dynamischen Vertriebsabteilung, zugeschnitten ist und einen schnellen und ansprechenden Einblick in ihr Team und ihre Aufgaben bietet. Der visuelle Stil sollte schnelle Schnitte und kurze, authentische Clips von Teammitgliedern bei der Zusammenarbeit integrieren, untermalt von aufmunternder Hintergrundmusik, einfach zusammengefügt und verbessert mit HeyGens Vorlagen & Szenen und seiner umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Konstruiere ein 90-sekündiges Anleitungsvideo, das allen neuen Mitarbeitern helfen soll, die wesentliche Unternehmenssoftware und digitalen Ressourcen effektiv zu verstehen und zu navigieren. Dieses Video zielt darauf ab, zu demonstrieren, wie spezialisierte Videotools für das Onboarding neuer Mitarbeiter komplexe Informationen durch einen klaren Tutorial-Stil entmystifizieren können, komplett mit präzisen Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen, professionell erzählt von einer Stimme, die über HeyGens KI-Avatare und seine robuste Voiceover-Generierung erzeugt wird, weiter unterstützt durch umfassende Untertitel für detaillierte Referenzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Onboarding-Engagement mit KI.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Training neuer Mitarbeiter zu verbessern und von Tag eins an für besseres Engagement und Beibehaltung zu sorgen.
Entwickeln Sie umfassende Schulungsvideos.
Produzieren Sie schnell eine Vielzahl von Onboarding-Videos und Schulungsmodulen für alle neuen Mitarbeiter.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für Mitarbeiter vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos für Mitarbeiter erheblich, indem es intuitive Text-zu-Video aus Skript-Funktionen und eine Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen bietet. Sie können schnell professionellen Videoinhalt erstellen und so eine konsistente und ansprechende Willkommensbotschaft für alle neuen Mitarbeiter sicherstellen.
Welche KI-gestützten Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Onboarding-Videos?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Funktionen, darunter realistische KI-Avatare und eine robuste Voiceover-Generierung, um Ihre Onboarding-Videos zum Leben zu erwecken. Diese Tools ermöglichen es Ihnen, effizient hochwertige, ansprechende Videoinhalte zu produzieren, ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.
Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen zur Erstellung von Onboarding-Erlebnisvideos an?
Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an vorgefertigten Videovorlagen, die speziell entwickelt wurden, um Ihre Onboarding-Erlebnisvideos schnell zu starten. Diese Vorlagen ermöglichen es Ihnen, gebrandete Videoinhalte mit Ihrem Logo und Ihren Farben einfach anzupassen und so einen kohärenten und professionellen Look für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kann HeyGen zur Entwicklung umfassender Schulungsvideos für Mitarbeiter verwendet werden?
Absolut. HeyGen ist ein ideales Videotool für das Onboarding neuer Mitarbeiter und die Entwicklung umfassender Schulungsvideos, komplett mit automatischen Untertiteln und hochwertiger Bildschirmaufnahme. Seine Fähigkeiten ermöglichen es Ihnen, einfach ansprechende In-App-Videotutorials und Bildungsinhalte für verschiedene Schulungsbedürfnisse zu erstellen.