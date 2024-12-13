Erstellen Sie Büroverfahrensvideos mit AI: Schnell & Makellos

Produzieren Sie mühelos klare Arbeitsanweisungen und Onboarding-Dokumente. Nutzen Sie AI-Avatare, um professionelle Erklärvideos und Anleitungen schnell zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Für Teamleiter wäre ein 2-minütiges detailliertes Schulungsvideo zur Implementierung unserer neuen Projektmanagement-Software, das sich auf erweiterte Funktionen wie Aufgabenverteilung und Fortschrittsverfolgung konzentriert, von unschätzbarem Wert. Dieses Erklärvideo benötigt einen eleganten, modernen visuellen Stil mit einer ruhigen, informativen Stimme und sollte HeyGen's Text-to-video aus Skript-Funktion nutzen, um effizient eine genaue Erzählung direkt aus unserem Schulungsmaterial zu generieren.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo vor, das unseren aktualisierten Cybersicherheitsprotokollen für alle Mitarbeiter erklärt, wobei sichere Passwortpraktiken und Phishing-Bewusstsein betont werden. Der visuelle Ansatz sollte scharf und autoritativ sein, klare Grafiken und eine direkte Stimme verwenden, verstärkt durch HeyGen's Untertitel-Funktion, um Zugänglichkeit und Verständnis für jedes Teammitglied in Bezug auf diese wesentlichen Büroverfahren zu gewährleisten.
Um neuen Mitarbeitern schnell den Prozess zur Buchung von Besprechungsräumen über das Unternehmensintranet zu erklären, wird ein 45-sekündiges Schnellleitfaden-Video mit einem freundlichen und effizienten Ton empfohlen. Der visuelle Stil sollte hell und intuitiv sein, schnelle Schnitte und Bildschirmhinweise enthalten, wobei HeyGen's Vorlagen & Szenen eine polierte und ansprechende Grundlage für diese Onboarding-Dokumente bieten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man Büroverfahrensvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre schriftlichen Verfahren schnell in ansprechende Videoleitfäden mit AI-gestützten Tools, um Onboarding und interne Kommunikation zu optimieren.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript
Beginnen Sie damit, den Text Ihres Verfahrens einzufügen, und HeyGen's AI wandelt ihn automatisch in dynamische Videoszenen um, die die Grundlage für Ihre Anleitungsinhalte mit Text-to-video aus Skript bilden.
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren, oder wählen Sie aus professionellen Vorlagen & Szenen, um Ihr Büroverfahrensübersichtsvideo visuell zu verbessern.
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Zugänglichkeit
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers mit HeyGen's fortschrittlicher Voiceover-Generierungsfunktion und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um Ihre Inhalte für alle zugänglich und leicht verständlich zu machen.
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihren Leitfaden
Finalisieren Sie Ihr Video, passen Sie es bei Bedarf für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie Ihr professionelles Schulungsmaterial, bereit für interne Kommunikation oder Onboarding-Dokumente.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Büroprotokolle klären

Vereinfachen Sie komplexe Büroregeln und Arbeitsabläufe in leicht verständliche Videoformate, um Klarheit zu schaffen und Verwirrung für alle Mitarbeiter zu reduzieren.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Büroverfahrensvideos mit AI-Tools?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-to-video aus Skript-Funktionen, um die Produktion professioneller Büroverfahrensvideos zu optimieren und komplexe Arbeitsanweisungen effizient in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln.

Kann HeyGen mir helfen, schnell Erklärvideos für neue Arbeitsanweisungen zu erstellen?

Absolut. HeyGen's intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, schnell Erklärvideos und Anleitungen mit vorgefertigten Vorlagen & Szenen zu erstellen, was die interne Kommunikation und Onboarding-Dokumentation mühelos macht.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGen-Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich der Generierung von Voiceovers, Branding-Kontrollen und einer umfassenden Stock-Medienbibliothek. Sie können leicht Untertitel hinzufügen und in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, um perfekt zu Ihren Schulungsmaterialien zu passen.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Skalierung der Produktion von Schulungsmaterialien?

Ja, HeyGen skaliert die Produktion von Schulungsmaterialien und internen Kommunikationsvideos erheblich durch seinen Drag-and-Drop-Editor und AI-Skriptwriter. Dies gewährleistet eine effiziente und konsistente Erstellung hochwertiger Inhalte in Ihrer Organisation.

