Mühelos Neueinsteiger-Technologie-Orientierungsvideos Erstellen
Vereinfachen Sie die Einführung neuer Mitarbeiter und steigern Sie das Engagement der Mitarbeiter mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion für konsistente, professionelle Schulungen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für alle neuen Mitarbeiter, das prägnant die wichtigsten Unternehmensrichtlinien und -verfahren erklärt. Der visuelle Stil muss klar, informativ und direkt sein, wobei auf dem Bildschirm Text verwendet wird, um wesentliche Punkte hervorzuheben, während der Ton einfach und autoritativ bleibt. HeyGens AI-Avatare präsentieren diese Schulungsmaterialien und sorgen für eine konsistente Botschaft und einen professionellen Ton.
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Video für neue Mitarbeiter über den Zugang zu HR-Technologie und wichtigen Online-Portalen. Dieses Video sollte einen modernen, sauberen und prägnanten visuellen Stil haben, der ansprechende Darstellungen von Software-Oberflächen und eine ruhige, leitende Tonspur integriert. HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung kann genutzt werden, um schnell relevante Clips und Bilder zu sammeln, die das Navigieren durch Unternehmensressourcen effektiv veranschaulichen.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Video, das darauf abzielt, die Mitarbeiterbindung zu fördern und den ersten Onboarding-Prozess zu einem aufregenden Erlebnis für neue Teammitglieder zu machen. Der Stil des Videos sollte lebhaft, energiegeladen und personalisiert sein, mit vielfältigen visuellen Darstellungen von Teaminteraktionen und einem motivierenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine enthusiastische und einladende Erzählung hinzuzufügen, die neue Mitarbeiter in die Unternehmensgemeinschaft einbindet.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement bei der Schulung neuer Mitarbeiter.
Verbessern Sie das Verständnis und die Beibehaltung kritischer Unternehmensrichtlinien und technischer Verfahren für neue Mitarbeiter.
Skalieren Sie die Produktion von Onboarding-Videos.
Erstellen und verteilen Sie effizient eine Vielzahl von Neueinsteiger-Orientierungsvideos an eine vielfältige, globale Belegschaft.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Mitarbeiter-Onboarding-Videos durch den Einsatz von AI-Videotools und vorgefertigten Vorlagen. Dies ermöglicht es HR-Teams, ansprechende Videokommunikation für neue Mitarbeiter einfach zu produzieren und eine konsistente Botschaft zu gewährleisten.
Welche Rolle spielen AI-Avatare bei der Erstellung personalisierter Neueinsteiger-Technologie-Orientierungsvideos mit HeyGen?
HeyGens AI-Avatare bieten einen konsistenten und ansprechenden Präsentator für Ihre Neueinsteiger-Technologie-Orientierungsvideos und helfen dabei, Unternehmensrichtlinien und Schulungsmaterialien effektiv zu vermitteln. Sie können diese AI-Avatare anpassen, um Ihre Unternehmenskultur widerzuspiegeln und das Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter zu personalisieren.
Kann HeyGen HR-Teams dabei helfen, ihre Unternehmensschulungsmaterialien zu automatisieren und zu standardisieren?
Absolut, HeyGen ermöglicht es HR-Teams, die Erstellung konsistenter Schulungsmaterialien und Unternehmensrichtlinien durch AI-Video zu automatisieren. Dies stellt sicher, dass jeder neue Mitarbeiter standardisierte, hochwertige Videokommunikation erhält, was die Wissensspeicherung verbessert und den Einführungsprozess vereinfacht.
Wie verbessert HeyGen das Mitarbeiterengagement während des Onboarding-Prozesses?
HeyGen steigert das Mitarbeiterengagement, indem es Textskripte in dynamische Videokommunikation mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers verwandelt. Dies schafft interaktivere und einprägsamere Neueinsteiger-Orientierungsvideos, was zu einem positiveren und effektiveren Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter führt.